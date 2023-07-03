Довольно уникальное поражение, – офицер запаса о сбитии российского "Аллигатора" из "Джавелина"

Украинские морские пехотинцы 2 июля на Бердянском направлении сбили российский ударный вертолет Ка-52 из переносного противотанкового комплекса "Джавелин".

Военный эксперт, офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров напомнил, что это не первый случай, когда украинские военные сбивают российского "Аллигатора" из ПТРК. Однако это довольно сложная задача. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Читайте также Удачная охота: Воздушные силы уничтожили 2 ударных вертолета Ка-52 и 12 дронов

Попадание вполне возможно

В последнее время украинские защитники часто попадают по российским вертолетам Ка-52. Однако для того, чтобы сбить "Аллигатора" из ПТРК, должны сложиться определенные условия.

Поэтому это довольно уникальное поражение – нетипичными средствами по таким целям,

– подчеркнул военный эксперт.

Ка-52 при выполнении боевой работы может снижать скорость, зависать над определенной позицией. У него достаточно большой фюзеляж, а при его работе выделяется достаточно высокая температура.

Военный эксперт объяснил, как украинские военные из ПТРК сбивают российские вертолеты Ка-52: смотрите видео

"Если использовать ландшафт местности и, например, с холма применить "Джавелин", то, учитывая габариты Ка-52, система наведения может "захватить" вертолет как цель. И если он не выполнит противоракетный маневр, то попадание вполне вероятно", – отметил Андрей Крамаров.

Что известно о ликвидации К-52 из "Джавелина"

Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожили дорогостоящий российский вертолет Ка-52. Произошло это на Бердянском направлении. И это был 309 вертолет оккупантов, который ликвидировали украинские защитники.

Кроме того, в последнее время Силы обороны уничтожили значительное количество этих вертолетов. 23 июня был ликвидирован очередной Ка-52. По сообщению спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это был 7 вертолет за неделю, сбитый украинскими силами.

Он подчеркнул, что украинские военные за год войны овладели определенными тактическими приемами, которые позволяют уничтожать авиацию противника. По его словам, если вертолет летит выше, то попадает в зону поражения украинских ЗРК. А если снижается, его могут уничтожить из ПЗРК, а также ПТРК.