В результате сбивания российского Ка-52 погиб экипаж: детали от военных
Накануне Вооруженные Силы Украины уничтожили российский вертолет Ка-52. В результате этого погиб целый экипаж оккупантов.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует 24 Канал. Таким образом, потери террористов намного увеличились.
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Что известно о сбивании Ка-52
Череватый подтвердил уничтожение вертолета Ка-52. По его словам, за вертолетом пытался вылететь другой экипаж, но ему удалось уйти.
Ка-52 сбили зенитчики 10-й бригады. Что символично, как раз во время визита президента Украины в Польшу они сбили вертолет переносным зенитно-ракетным комплексом "Перун" польского производства,
– рассказал спикер.
Череватый подчеркнул, что в результате ликвидации Ка-52 весь вражеский экипаж погиб.
Актуальные потери врага
С 24 февраля 2022 года вражеское войско сократилось на 176 630 бойцов. Потери в технике:
- танков – 3631 единица;
- боевых бронированных машин – 7013 единиц;
- артиллерийских систем – 2 714 единиц;
- РСЗО – 532 единицы;
- средств ПВО – 281 единица;
- самолетов – 306 единиц;
- вертолетов – 292 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2287 единиц;
- крылатых ракет – 911 единиц;
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5574 единицы;
- специальной техники – 302 единицы.