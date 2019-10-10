Кабмин не согласовал депутата от "Слуги народа" на пост председателя Харьковской ОГА

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждает, что Кабинет министров не согласовал кандидатуру депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера на пост председателя Харьковской ОГА. Более того, сначала поддержал, а потом решил отложить это решение.

В результате решение о назначении председателя Харьковской облгосадминистрации так и не приняли, сообщил Гончаренко в фейсбуке.

К слову: Кабмин согласовал назначение председателя Одесской ОГА: что о нем известно

По его словам, неоднозначная ситуация возникла, еще когда согласовывали кандидатуру председателя Одесской ОГА. Мол, тогда Максима Куцого назначили тоже не сразу.

При рассмотрении сначала решили оставить назначение на следующее заседание Кабмина. Но в конце заседания Премьер-министр Украины Алексей Гончарук таки передумал и провел этот вопрос,

– заявил Гончаренко.

Однако, по словам депутата, в случае с согласованием председателя Харьковской ОГА все было с точностью до наоборот – сначала правительство поддержало кандидатуру Кучера, но потом передумало. При этом, как утверждает Гончаренко, "это произошло после того, как премьер получил смс".