03:48
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Кабмин не согласовал депутата от "Слуги народа" на пост председателя Харьковской ОГА

      3 Читати новину українською
      Кабмин согласовал кандидатуру Кучера на пост председателя Харьковской ОГА, а потом передумал
      Кабмин согласовал кандидатуру Кучера на пост председателя Харьковской ОГА, а потом передумал / fakty.com.ua

      Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждает, что Кабинет министров не согласовал кандидатуру депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера на пост председателя Харьковской ОГА. Более того, сначала поддержал, а потом решил отложить это решение.

      В результате решение о назначении председателя Харьковской облгосадминистрации так и не приняли, сообщил Гончаренко в фейсбуке.

      К слову: Кабмин согласовал назначение председателя Одесской ОГА: что о нем известно

      По его словам, неоднозначная ситуация возникла, еще когда согласовывали кандидатуру председателя Одесской ОГА. Мол, тогда Максима Куцого назначили тоже не сразу.

      При рассмотрении сначала решили оставить назначение на следующее заседание Кабмина. Но в конце заседания Премьер-министр Украины Алексей Гончарук таки передумал и провел этот вопрос,
       заявил Гончаренко.

      Однако, по словам депутата, в случае с согласованием председателя Харьковской ОГА все было с точностью до наоборот  сначала правительство поддержало кандидатуру Кучера, но потом передумало. При этом, как утверждает Гончаренко, "это произошло после того, как премьер получил смс".

      Что известно об Алексее Кучере? Алексей Кучер  народный депутат 9 созыва от "Слуги народа". До своего избрания в Раду долгое время работал юристом. В частности, принимал участие в некоторых резонансных делах  защищал Владимира Литвина по "делу рюкзаков" и скандального харьковского судью Сергея Лазюка, который погорел на взятке.

      blog_ava
      "Группа Коломойского" в "Слуге народа": Саакян рассказал, кто они и сколько их
      9 октября
      328
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского Новости Харькова Алексей Гончарук Алексей Гончаренко Слуга народа Кабинет Министров Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      9 октября , 23:20 Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      Ірина Папірник
      Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      9 октября , 22:44 Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      Ірина Вихрущ 349
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      170
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      9 октября , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 225
      Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      9 октября , 21:19 Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      Катерина Петренко 355
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук