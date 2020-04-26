Кабмин объявил конкурс на главу налоговой службы: время на подачу документов – до завтра

Кабинет Министров объявил конкурс на нового главу Государственной налоговой службы. Документы будут приниматься до понедельника 27 апреля включительно. То есть, правительство дало для подготовки документов лишь два выходных дня.

Вакансію розміщено на сайті уряду. Конкурсний відбір має відбутись 28 квітня. Цікаво Це не факти, а роздруківки: звільнений Верланов відповів на закиди про корупцію від Уманського Відомо, що посадовий оклад новому главі Держподаткової служби встановлено на рівні 29 400 гривень. Відзначимо, що до оголошення результатів конкурсу обов'язки голови Держмитслужби тимчасово виконуватиме Ігор Муратов, а керівника Податкової – Михайло Тітарчук. Зверніть увагу! Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби. В уряді повідомили про плани провести конкурс на керівників новоутворених відомств. Що відомо про звільнення голів Держмитниці та Держподаткової 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Сергій Верланов очолював Податкову службу з травня 2019 року. Нефьодов був керівником Митної служби з липня того ж року.

Міністр фінансів Сергій Марченко, якому підконтрольні обидві структури, заявив, що ці відставки назрівали давно. За його словами, за нинішніх умов перебування Верланова і Нефьодова на посадах було ризиком гарантій фінансової безпеки держави.

Раніше ексміністр фінансів Ігор Уманський розповів про можливі корупційні дії посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби. За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".

Уманський ініціював відставки голів митниці та податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову і Сергію Верланову.

24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.

Самі ж звільнені Верланов та Нефьодов вважають це політичними рішеннями. Максим Нефьодов, зокрема, заявив, що пишається тим, що його звільняли разом з командою заступників. Мовляв, ніхто з них не захотів "виконувати задачку".