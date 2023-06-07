Есть определенное отличие, – в ВСУ сказали, чем отличаются методы кадыровцев и российской армии

Оккупанты используют на Таврическом направлении как кадровых российских военных, так и кадыровцев. Но между ними есть принципиальная разница.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, военные смело защищают украинскую землю от российских захватчиков.

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Российская армия использует разные подразделения для штурмовых действий. В частности, на Таврическом направлении фиксируют как кадровую российскую армию, так и отряды кадыровцев.

Чем отличается российская армия от кадыровцев

Как подчеркнул Шершень, между подразделениями российской армии и кадыровцев есть определенная разница. Часто ее можно увидеть прямо в боях.

Когда подразделения регулярной российской армии получают по зубам, то те начинают убегать. И даже не забирают раненых. В кадыровцев после боя отправляется группа, условно, из 8 человек,

– отметил Шершень.

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Четверо занимаются эвакуацией, а другие пытаются организовать оборону. Они уносят как раненых, так и убитых.

Некоторіе кадыровцы уже "сдулись": коротко

Украинская армия продолжает уничтожать российских захватчиков на оккупированных территориях. Только за минувшие сутки, 5 июня, на "концерт Кобзона" отправились еще 800 россиян. В целом украинские военные уже уничтожили 211 150 российских оккупантов.

Также Россия уже утратила огромное количество техники. Это – 3860 танков, 7543 боевых бронированных машин, 3603 артиллерийских систем, 590 РСЗО, 351 средство ПВО, 299 вертолетов, 313 самолетов, 3213 беспилотника оперативно-тактического уровня, 18 кораблей и катеров и т.д.

Также украинские военные нанесли потери отрядам кадыровцев, которых отправили воевать на один из участков Таврического направления. Особенно сильно досталось оккупантам из 78-го моторизованного полка спецназначения "Север-Ахмат".

В ближайшее время некоторые подразделения кадыровцев должны отправиться на плановую ротацию.