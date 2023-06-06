Из-за подрыва Каховской ГЭС в воду могло попасть турбинное и трансформаторное масло: есть риск
Из-за подрыва Каховской ГЭС в реку Днепр попало более 150 тонн машинной смазки. В то же время есть риск дальнейшей утечки.
Об этом стало известно из результатов заседания СНБО 6 июня, информирует 24 Канал. Отметим, что премьер-министр Украины рассказал, есть ли жертвы в результате подрыва Каховской ГЭС.
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В Днепр попало более 150 тонн машинной смазки
Так, членам СНБО рассказали, что из-за подрыв ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн машинной смазки. К тому же есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также подтвердил, что при подрыве ГЭС был уничтожен машинный зал. Там было около 450 тонн технического мазута.
150 тонн уже в реке Днепр и идет быстро через Херсон и дальше вниз. Соответствующие службы работают,
– добавил министр.
Отметим, что на заседании согласовали комплекс международных мероприятий. Туда входит созыв заседания Совета Безопасности ООН, обращение в международные природоохранные организации и Международный уголовный суд.
Кроме того, участников проинформировали о текущей ситуации на Запорожской АЭС. В настоящее время украинский персонал станции держит ситуацию под контролем.
Разрушение Каховской ГЭС: последние новости
- Из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза подтопления энергообъектов Херсонщины, однако энергосистема работает стабильно.
- Представитель ГУР Юсов сообщил, что есть доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
- Кроме того, есть факты, что захватчики перемещали взрывчатые вещества и технику для дистанционного взрыва.
- Денис Шмыгаль подчеркнул, что жертв среди населения из-за высокой воды на Херсонщине нет.
- В МВД Украины говорят, что вода продолжает прибывать. Ситуация усугубляется тем, что некоторые дороги размывает. Это делает невозможным проезд в отдельные населенные пункты. Поэтому эвакуационные группы ищут другие пути.
- Кстати, Каховская ГЭС почти уже под водой.
- Отметим, что взорванная оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Кроме того, стало известно, что взрыв произошел именно в машинном зале.
- Подрыв дамбы Каховской ГЭС россияне совершили изнутри. Объемы разрушения велики, поэтому подъем воды может быть высок.
- В Херсоне уже затоплены районы Гидропарка и Нефтегавани.
- Появились кадры последствий взрыва ГЭС, сделанные украинским беспилотником.
- Мэр Новой Каховки рассказал, что уже затопленный зоопарк, летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко. Также затоплены кафе и детская площадка.