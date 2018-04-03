Кайя Гербер снялась в нежной рекламе духов: фото и видео

16-летняя модель Кайя Гербер стала главной героиней рекламы духов Daisy Love от бренда Marc Jacobs.

На кадрах Кайя гадает на лепестках ромашки, влюблен ли в нее таинственный поклонник. Daisy Love от Marc Jacobs – это новый женский аромат. Парфюм принадлежит к группе цветочных, древесных, мускусных.

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Допис, поширений Kaia (@kaiagerber) 2 Кві 2018 р. о 10:00 PDT

Стоит отметить, что год 16-летней Гербер начался успешно: она снялась для Chanel и принимала участие в Неделях моды в Париже, Милане и Лондоне.

Допис, поширений Marc Jacobs Fragrances (@marcjacobsfragrances) 2 Кві 2018 р. о 11:51 PDT

Допис, поширений Marc Jacobs Fragrances (@marcjacobsfragrances) 2 Кві 2018 р. о 7:54 PDT