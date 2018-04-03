13:47
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
11°C 2°C
  • среда
    16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, 2 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кайя Гербер снялась в нежной рекламе духов: фото и видео

130 Читати новину українською
Кайя Гербер
Кайя Гербер / Фото из Іnstagram

16-летняя модель Кайя Гербер стала главной героиней рекламы духов Daisy Love от бренда Marc Jacobs.

На кадрах Кайя гадает на лепестках ромашки, влюблен ли в нее таинственный поклонник. Daisy Love от Marc Jacobs – это новый женский аромат. Парфюм принадлежит к группе цветочных, древесных, мускусных.

Читайте также: Кайя Гербер открыла показ Moschino в образе Джеки Кеннеди: фото

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber)

Стоит отметить, что год 16-летней Гербер начался успешно: она снялась для Chanel и принимала участие в Неделях моды в Париже, Милане и Лондоне.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук