Кайя Гербер снялась в нежной рекламе духов: фото и видео
16-летняя модель Кайя Гербер стала главной героиней рекламы духов Daisy Love от бренда Marc Jacobs.
На кадрах Кайя гадает на лепестках ромашки, влюблен ли в нее таинственный поклонник. Daisy Love от Marc Jacobs – это новый женский аромат. Парфюм принадлежит к группе цветочных, древесных, мускусных.
Читайте также: Кайя Гербер открыла показ Moschino в образе Джеки Кеннеди: фото
Стоит отметить, что год 16-летней Гербер начался успешно: она снялась для Chanel и принимала участие в Неделях моды в Париже, Милане и Лондоне.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии