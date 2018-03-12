Кайли Дженнер похвасталась коллекцией сумок на миллион долларов: фото
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер продемонстрировала свою любовь к моде. Звезда выложила в сеть снимок своей гардеробной, которая полностью заставлена дорогими сумками.
20-летняя Дженнер позировала на фото в гигантском шкафу, наполненным от пола до потолка дизайнерскими сумочками стоимостью миллион долларов, пишет Daily Mail.
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Кайли Дженнер фанатка дорогих сумок
Среди брендов, которые есть в коллекции Кайли, Hermes, Birkin, Chanel, Dior, Gucci и Balenciaga accessories.
Хотя Дженнер все время посвящает материнству, она также быстро вернулась в форму и запустила новую коллекцию своего косметического бренда Kylie Cosmetics.
Источник: 24 Канал
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