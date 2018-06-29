Кайли Дженнер показала, как делает свой летний макияж: видео

Светская львица и участница шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер рассказала, как сделать яркий макияж с акцентом на глаза.

Процесс нанесения мейк-апа Кайли показала для американской редакции Vogue.

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20-летняя Дженнер для макияжа использовала косметику собственного бренда Kylie Cosmetics, а также и средства других брендов.

Макияж Кайли Дженнер: видео

Девушка начала мейк-ап с бровей, тщательно заполняя пробелы темно-коричневым карандашом. Затем она перешла к глазам: звезда реалити-шоу выбрала золотисто-персиковые тени. Тогда Кайли перешла к тону и контурингу.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 27 Чер 2018 р. о 12:29 PDT

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