16:06
11 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
28°C 12°C
  • воскресенье
    26°C 16°C
  • понедельник
    27°C 12°C
  • вторник
    32°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев собрался на войну. Загадочная Захарова
Вєсті Кремля
21:25, 10 августа
Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался
Вєсті.UA
19:56, 10 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кайли Дженнер показала, какой сюрприз на день рождения получила от мужа

67 Читати новину українською
Кайли Дженнер: 21 фото с празднования
Кайли Дженнер: 21 фото с празднования / фото из соцсетей

10 августа американской светской львице и бизнесвумен Кайли Дженнер исполнился 21 год. Звезда "Семейства Кардашян" показала, какой сюрприз для нее подготовил певец Трэвис Скотт.

 

Кайли Дженнер в 21 год может похвастаться большими достижениями. Она – успешная модель, актриса и владелица косметического бренда. Однако несмотря на такую популярность звезда считает, что главным ее достижением является семья, которую она год назад создала с рэпером Трэвисом Скоттом.

Читайте также: Кайли Дженнер – 21: что нужно знать про молодую миллионершу

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Несмотря на все слухи в СМИ о недоверии Кайли Дженнер к вспыльчивому избраннику пара все же имеет прочные отношения. Это видно и по сюрпризу, который ожидал модель в день ее рождения. Трэвис Скотт заказал немало красных роз, которыми украсили весь двор их имения.

Проснулась в небольшой сказке. Спасибо, любимый,
– написала Кайли Дженнер, добавив эффектное видео.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Напомним, что свой день рождения Кайли Дженнер провела в кругу своей семьи. Звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" – Ким, Кортни, Кендалл, Хлои и их мама Крис – одели эффектные мини-платья, в которых пошли на шумную вечеринку.

Теги: LifeStyle Мода Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук