Кайли Дженнер показала, какой сюрприз на день рождения получила от мужа

10 августа американской светской львице и бизнесвумен Кайли Дженнер исполнился 21 год. Звезда "Семейства Кардашян" показала, какой сюрприз для нее подготовил певец Трэвис Скотт.

Кайли Дженнер в 21 год может похвастаться большими достижениями. Она – успешная модель, актриса и владелица косметического бренда. Однако несмотря на такую популярность звезда считает, что главным ее достижением является семья, которую она год назад создала с рэпером Трэвисом Скоттом.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 17 Лип 2018 р. о 10:25 PDT

Несмотря на все слухи в СМИ о недоверии Кайли Дженнер к вспыльчивому избраннику пара все же имеет прочные отношения. Это видно и по сюрпризу, который ожидал модель в день ее рождения. Трэвис Скотт заказал немало красных роз, которыми украсили весь двор их имения.

Проснулась в небольшой сказке. Спасибо, любимый,

– написала Кайли Дженнер, добавив эффектное видео.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 10 Сер 2018 р. о 6:42 PDT

Напомним, что свой день рождения Кайли Дженнер провела в кругу своей семьи. Звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" – Ким, Кортни, Кендалл, Хлои и их мама Крис – одели эффектные мини-платья, в которых пошли на шумную вечеринку.