Кайли Дженнер показала миловидное фото с подрастающей дочкой

Светская львица и звезда реалити-шоу о "Семействе Кардашян" побывала на дне рождения рождении своей племянницы Норт Вест вместе со своей 4-месячной дочкой Сторми.

Празднование состоялось на территории дома семейства Кардашян, где вся вечеринка для 4-летней Норт была украшена сказочной тематикой, – центральным сказочным героем был единорог.

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День рождения дочери Ким Кардашян - Норт Вест (слева)

На событие приехали вся большая семья Кардашян-Дженнер, среди которых была и Кайли с дочкой Сторми от бойфренда Трэвиса Скотта. Для дня рождения племянницы 20-летняя девушка выбрала стильные атласные шорты молочного цвета и белую футболку с принтом. Свои волосы звезда удобно собрала в хвост, а на груди в удобном слинге держала дочь. Плечи дочери Кайли прикрыла аксессуаром от Gucci.



Кайли Дженнер со Сторми

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Поскольку Кайли уже давно вошла в рабочий ритм и не публиковала новых фотографий со Сторми, то такое фото в Instagram сразу же "засыпали" комментариями тысячи сторонников. Только за 12 часов фото лайкнули больше 5 миллионов пользователей.



Кайли Дженнер едет на вечеринку к племяннице Норт