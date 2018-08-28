Кайли Дженнер показала пышные ягодицы в латексном наряде: соблазнительные фото

Светская львица Кайли Дженнер надела очень пикантное одеяние для собственной рекламы косметики и продемонстрировала соблазнительные формы тела. Звезда решила запустить коллаборацию с ее лучшей подругой Джордин Вудс.

Новая линейка косметики будет иметь название Jordyn Woods x Kylie Cosmetics, и о ее запуске подруги анонсировали в соцсетях еще в июле. Кайли теперь поделилась, что новая коллекция появится в продаже уже в следующем месяце, ну а съемки рекламной кампании уже прошли.

Читайте также: Кайли Дженнер рассказала, какие бьюти-советы хочет дать своей дочери

Но чтобы поклонники не ждали "вечность" новые фото из кампейна, 21-летняя девушка порадовала подписчиков фотографиями с бекстейджа. Для рекламного образа Кайли выбрала латексные розовые брюки и короткий белый топ. Ее белокурые волосы и яркий и эффектный макияж дополняли "look".

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 27 Сер 2018 р. о 9:18 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 27 Сер 2018 р. о 11:51 PDT

Стоит добавить, что наряды из латекса часто любит надевать ее сестра Ким Кардашян и американская певица Ники Минаж. Обе женщины имеют одинаково пышные формы, которые уверенно демонстрируют поклонникам.