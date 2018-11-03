Кайли Дженнер показала редкие детские фото с сестрой Кендалл

Супермодель Кендалл Дженнер 3 ноября празднует свой день рождения. Звезде реалити шоу "Семейство Кардашян" исполнилось 23 года. В честь праздника знаменитые сестры Кендалл начали публично поздравлять ее в социальных сетях.

А некоторые из сестер – Ким Кардашян и Кайли Дженнер – опубликовали на своих страницах в Instagram архивные и редкие фото маленькой Кендалл в детстве.

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Младшая сестра семейства Кардашян-Дженнер 21-летняя Кайли всегда имела теплые отношения с Кендалл: они зачастую делают совместные проекты в бьюти-сфере и моды.

С днём рождения! Ты – мой напарник, лучшая подруга и моя сестра. Я бы не смогла всего сделать без тебя,

– заявила Кайли Дженнер.

В свою очередь Ким Кардашян отметила, что не встречала в жизни красивее человека, чем Кендалл.

"Я надеюсь, что ты получишь все о чем мечтала в свой день рождения, потому что ты это заслужила!"– добавила светская львица Ким.



Кайли Дженнер и Кендалл / Instagram



Кендалл и Кайли Дженнер / Instagram



Кендалл и Кайли Дженнер / Instagram



Кендалл и Кайли с мамой Крис Дженнер / Instagram



Кендалл и Кайли Дженнер / Instagram



Кайли и Кендалл Дженнер / Instagram



Ким Кардашян с маленькой Кендалл / Instagram