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      Кайли Дженнер показала редкие детские фото с сестрой Кендалл

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      Кендалл и Кайли Дженнер
      Кендалл и Кайли Дженнер / Instagram

      Супермодель Кендалл Дженнер 3 ноября празднует свой день рождения. Звезде реалити шоу "Семейство Кардашян" исполнилось 23 года. В честь праздника знаменитые сестры Кендалл начали публично поздравлять ее в социальных сетях.

      А некоторые из сестер – Ким Кардашян и Кайли Дженнер – опубликовали на своих страницах в Instagram архивные и редкие фото маленькой Кендалл в детстве.

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      Младшая сестра семейства Кардашян-Дженнер 21-летняя Кайли всегда имела теплые отношения с Кендалл: они зачастую делают совместные проекты в бьюти-сфере и моды.

      С днём рождения! Ты – мой напарник, лучшая подруга и моя сестра. Я бы не смогла всего сделать без тебя,
      – заявила Кайли Дженнер.

      В свою очередь Ким Кардашян отметила, что не встречала в жизни красивее человека, чем Кендалл.

      "Я надеюсь, что ты получишь все о чем мечтала в свой день рождения, потому что ты это заслужила!"– добавила светская львица Ким.


      Кайли Дженнер и Кендалл / Instagram


      Кендалл и Кайли Дженнер / Instagram


      Кендалл и Кайли Дженнер / Instagram


      Кендалл и Кайли с мамой Крис Дженнер / Instagram


      Кендалл и Кайли Дженнер / Instagram


      Кайли и Кендалл Дженнер / Instagram


      Ким Кардашян с маленькой Кендалл / Instagram

      Теги: Мода Кендалл Дженнер Кайли Дженнер Ким Кардашян LifeStyle
      Источник: 24 канал
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