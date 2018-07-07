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Кайли Дженнер с фламинго снялась в съемке украинского фотографа: новые фото

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Светская львица Кайли Дженнер уже давно сотрудничает с украинским фотографом Сашей Самсоновой. Около года назад звезда приняла участие в новой фотосессии, некоторые кадры из которых обнародовала только сейчас.

Звездная мамочка Кайли, которая тщательно скрывала свою беременность и в феврале родила дочку Сторми от рэпера Трэвиса Скотта, на прошлогодней съемке предстала в нескольких горячих образах.

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Можно предположить, что тогда Кайли находилась на первых месяцах беременности. Для пикантной съемки девушка примерила несколько гламурных образов в розовых тонах, позируя с птицами фламинго, мотоциклом и искусственными саженцами.

"Throw Back Thursdaу (возвращаясь в четверг, – 24 канал) до моего дня рождения 1 год назад. Я не могу поверить, что мне исполнится 21 в следующем месяце!", – говорится в заметке к фото Кайли в Instagram.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Стоит добавить, что день рождения Кайли наступит 10 августа.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

Теги: LifeStyle Эротика Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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