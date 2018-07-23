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Кайли Дженнер удивила публику очень тонкими губами, отказавшись от инъекций

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / www.mirror.co.uk

Звездная мама и светская львица Кайли Дженнер несколько недель назад официально сообщила своим сторонникам, что отказывается в дальнейшем использовать "инъекции красоты" под названием филеры. Теперь поклонники изрядно удивляются ее изменению имиджа.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

На очередной прогулке с бойфрендом Трэвисом Скоттом в Париже девушка засветилась не только в пикантном мини, но и с очень тонкими губами. Если раньше Кайли была известна своей пышной формой губ, то сейчас она чувствует небольшой дискомфорт, поскольку заметно прикрывает уменьшенные губы руками от папарацци.

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Ранее Кайли отметила, что до использования филеров у нее было много комплексов, вызванных ее бывшим бойфрендом, который отмечал ее хорошее умение целоваться при "таких тонких губах". С тех пор Дженнер решила регулярно пользоваться инъекциями, но после длительных отношений с Трэвисом и после рождения дочери Сторми от него она поняла, что ей больше не нужно прибегать к таким услугам красоты, поскольку ее возлюбленный любит ее такой, какая она есть.

 

Что такое филлер?Филлер – это наполнитель для локальных инъекций, которые используют в контурной пластике лица без хирургического вмешательства. Этой услугой пользуются многие звезды шоу-бизнеса, в частности Анджелина Джоли, Натали Портман, Меган Фокс, Мадонна и Ким Кардашян.

Теги: LifeStyle Красота Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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