Кайли Дженнер в неоновом бикини загорает с дочкой: трогательные фото
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер показала поклонникам нежные фотографии с семимесячной дочерью Сторми.
Кайли Дженнер опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
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Кайли похвасталась фигурой в неоновом купальнике, а маленькая Сторми одета в слитный купальник и соломенную шляпу.
Кайли Дженнер с дочерью / Instagram
Кайли Дженнер с дочерью / Instagram
Кроме того, отец Сторми, рэпер Трэвис Скотт опубликовал в Instagram совместные забавные снимки с дочерью.
"Я всегда буду защищать твою улыбку", – прокомментировал фото Трэвис.
Трэвис Скотт с дочерью Сторми / Instagram
Трэвис Скотт с дочерью Сторми / Instagram
Напомним, Кайли Дженнер рассказала, какие бьюти советы хочет дать своей доченьке. По мнению 21-летней Кайли Дженнер, нужно не бояться экспериментов и быть беззаботным. По словам модели, она будет позволять дочери экспериментировать со своим внешним видом и быть тем, кем она хочет стать.