17:41
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Кайли Дженнер в неоновом бикини загорает с дочкой: трогательные фото

92 Читати новину українською
Кайли Дженнер с дочерью Сторми
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер показала поклонникам нежные фотографии с семимесячной дочерью Сторми.

Кайли Дженнер опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

Читайте также: Для успеха нужно заниматься любовью с черным: экс-бойфренд Кайли Дженнер шокировал скандальным заявлением

Кайли похвасталась фигурой в неоновом купальнике, а маленькая Сторми одета в слитный купальник и соломенную шляпу.

кайлі дженнер
Кайли Дженнер с дочерью / Instagram

кайлі дженнер
Кайли Дженнер с дочерью / Instagram

Кроме того, отец Сторми, рэпер Трэвис Скотт опубликовал в Instagram совместные забавные снимки с дочерью.

"Я всегда буду защищать твою улыбку", – прокомментировал фото Трэвис.


Трэвис Скотт с дочерью Сторми / Instagram


Трэвис Скотт с дочерью Сторми / Instagram

Напомним, Кайли Дженнер рассказала, какие бьюти советы хочет дать своей доченьке. По мнению 21-летней Кайли Дженнер, нужно не бояться экспериментов и быть беззаботным. По словам модели, она будет позволять дочери экспериментировать со своим внешним видом и быть тем, кем она хочет стать.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
сегодня, 17:01 Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
Богдан Яременко
Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
сегодня, 16:58 Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
Олександра Кравчук
Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
сегодня, 16:00 Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
Вікторія Войціцька
Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
сегодня, 15:02 Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
Андрій Воропаєв
"Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
сегодня, 14:20 "Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
Уляна Корицька
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук