Как Анастасия Приходько выглядела 10 лет назад: фотосравнение

Украинская певица Анастасия Приходько активно ведет свой блог в Instagram. Звезда сравнила два своих портрета с разницей в 10 лет.

Анастасия Приходько временно остановила свою вокальную карьеру, но от этого отнюдь не пострадал ее блог. Звезда освещает свою деятельность в АТО и гражданскую работу, чем привлекает все больше внимания украинцев.

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В то же время Instagram-страница Анастасии Приходько наполнена кадрами из повседневной жизни. Недавно певица показала фотосравнение, как она изменилась за 10 лет. На одном снимке Приходько позировала перед камерой в 21 год, на другом – в 31.

Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official) 14 Сер 2018 р. о 12:45 PDT

Стоит отметить, что в начале вокальной карьеры Анастасия Приходько предпочитала темный макияж. Теперь же певицу все чаще можно увидеть без make-up. Это отметили пользователи сети, которые добавили, что с возрастом артистка становится еще более привлекательной.