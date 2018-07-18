Как бороться с перееданием: советы психолога

Проблема расстройства пищевого поведения достаточно распространена. Почему она появляется и как с ней бороться, рассказал психолог Михаил Лабковский.

"Все, что мы делаем со своим телом – это отражение того, что происходит у нас в голове. Переедание, которое часто переходит в так называемую нервную булимию, обычно, процесс начинается с тревожности", – написал Михаил Лабковский в своем Instagram.

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По словам психолога, когда человек испытывает нервное напряжение, он пытается его снять с помощью еды.

Что интересно, переедают в основном вечером, когда нет возможности отвлечься на работу или что-то другое.⠀

С помощью энергетического хруста и активного потребления пищи люди как бы выражают свою агрессию, накопившуюся внутри, ведь просто не могут выразить ее как-то иначе,

– объяснил психолог.

И когда нервная система постоянно перегружается из-за стрессов – человек переедает углеводы.

Вылечить такие заболевания, как булимия (патологически повышенное чувство голода) могут психиатры, которые пытаются выяснить корень причины, по которой человек начал переедать.

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