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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Как бороться с перееданием: советы психолога

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Как бороться с перееданием
Как бороться с перееданием / molbuk.ua

Проблема расстройства пищевого поведения достаточно распространена. Почему она появляется и как с ней бороться, рассказал психолог Михаил Лабковский.

"Все, что мы делаем со своим телом – это отражение того, что происходит у нас в голове. Переедание, которое часто переходит в так называемую нервную булимию, обычно, процесс начинается с тревожности", – написал Михаил Лабковский в своем Instagram.

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По словам психолога, когда человек испытывает нервное напряжение, он пытается его снять с помощью еды.

Что интересно, переедают в основном вечером, когда нет возможности отвлечься на работу или что-то другое.⠀

С помощью энергетического хруста и активного потребления пищи люди как бы выражают свою агрессию, накопившуюся внутри, ведь просто не могут выразить ее как-то иначе,
– объяснил психолог.

И когда нервная система постоянно перегружается из-за стрессов – человек переедает углеводы.

Вылечить такие заболевания, как булимия (патологически повышенное чувство голода) могут психиатры, которые пытаются выяснить корень причины, по которой человек начал переедать.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Психология Здоровье LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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