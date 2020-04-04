Как брат главы Офиса Президента уничтожал крупнейший частный порт: расследование "пленок Ермака"
Брат главы Офиса Президента Андрея Ермака взялся организовывать кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта Украины "ТИС", который находится в Одессе, а также его международных партнеров.
Значительная часть встреч "команды Ермака" посвящена обсуждению возможности приостановки бизнес роста компании "ТИС" и влияния в Украине одной из крупнейших в мире контейнерных компаний – датской "Maersk". Об этом рассказали журналисты Bihus.Info.
Читайте первую часть Всеобъемлющий брат из "пленок Ермака": кто и на какие должности проводил собеседования
"ТИС" волнует Ермака исключительно настолько, насколько он волнует конкурентов "ТИСа". А конкурентов он волнует достаточно, чтобы заплатить брату нынешнего главы Офиса Президента за решение своих проблем.
Что такое "ТИС"?
Это крупная украинская компания, владелец нового порта на 5 грузовых терминалов в Одессе. Основана семьей одесситов Ставницерив.
В феврале в терминалы "ТИС" вложилась арабская корпорация "DP World" – один из мировых лидеров портовой отрасли. В 2018 году "ТИС" привел в Украину еще и датский "Maersk" – мирового гиганта контейнерных перевозок.
Уничтожать компании Денис Ермак планировал в интересах конкурентов – одесской фирмы "КТЛ Украина", которая, в свою очередь, является частью мощной турецкой компании "Kinay Group".
На пленках, которые слил Гео Лерос, есть собеседование с Владимиром Лебедевым. Мужчина хотел заниматься инфраструктурными проектами, а Денис Ермак обещал с этим помочь. На этой встрече брат главы ОП объяснял интересы "КТЛ Украина".
"Компания "белая", входит в тройку лидеров Украины в логистике, в ж/д, в контейнерах. Сама турецкая компания-судовладелец – номер один в Турции. Ее (компанию – 24 канал) очень беспокоит вопрос о сбитии, так сказать, монстра, который рождается", – так объяснил заинтересованность Денис Ермак.
Денис Ермак / Скриншот из видео
"Я вам скажу так. Вот совсем честно. У них коммерческий (интерес – 24 канал). Одесситы платят за конкретные действия. Какие действия – понятно: "Maersk" ТИС", – добавил Денис Ермак. Однако на самом деле не совсем одесситы, а логистическая компания "КТЛ Юкрейн".
Владимир Лебедев / Фото Bihus.Info
"Вы можете абсолютно спокойно напрягать и в хвост, и в гриву. Чтобы вы прописали ваше видение, что мы должны подавать в Кабмине, что мы должны подавать в "Укрзализныцю", какие есть рычаги влияния на "ТИС", – пояснил Лебедеву его задачи Денис Ермак.
По замыслу, конкретные действия по уничтожению должны были проявляться в обращениях к Антимонопольному комитету, подготовке нужных законопроектов, обращениях к Кабмину и тому подобное.
Вообще, Ермак и сам понимал, что "ТИС", "Maersk" – это инвестиции и хороший проект. Это очень усложняло работу по его разрушению. Однако турки очень хорошо платили. Брат руководителя президентского офиса на записях неоднократно заявляет про финансовый интерес в этом деле, который его группа должна была бы получить "после конкретных действий".
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Неизвестно, что еще будет на записях, ведь там широкий диапазон интересов. Не известно к каким еще назначениям и схематозам присоединился брат нынешнего главы ОП и какие еще нелепые оправдания тот попытается предоставить.
С повышением Андрея Ермака с помощника до главы – аппетиты у его брата увеличились. Но это уже не имеет никакого значения. Картина уже более, чем наглядная.
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Денис Бигус также поздравил Владимира Зеленского с очередным замечательным кадровым решением. Назначать своих друзей с голодными и не слишком умными родственниками, на аппетитные сектора. Похожая история была примерно год назад.
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Скандал между Ермаком и Леросом: главное
- 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в фейсбуке опубликовал видео, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.
- В ответ на это Андрей Ермак сообщил, что подаст заявления в СБУ и ГБР. Правоохранители открыли ряд уголовных производств против Гео Лероса.
- Только одно производство касается именно содержания обнародованных видео – это дело возбудила САП.
- Брат главы ОП Денис Ермак признал, что на обнародованных видео именно он.
- Президент наконец-то отреагировал на скандал с так называемыми пленками Ермака – аж на четвертый день получили заявление из Офиса Президента, что мол вся эта многомесячная торговля должностями, зафиксированная на многочасовых пленках, не имеет ничего общего с реальной жизнью, ибо ни один из тех, кто говорил с братом руководителя ОП о трудоустройстве, трудоустроен так и не был.
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