Как Брэд Питт копирует образы женщин: подборка фото

Фотограф Сара Макгонагалл заметила, что 54-летний актер Брэд Питт часто копирует образы женщин, с которыми был в отношениях.

Она опубликовала Twitter несколько архивных фото, на которых актер и его пассия выглядят очень похоже внешне.

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I saw this news article about Brad Pitt and now I can't stop thinking about it. pic.twitter.com/OytJQD5rli — Sarah McGonagall (@sarahmcgbeauty) 26 липня 2018 р.

Часто Брэд и его спутница или одинаково одеты, или имеют похожие прически.



Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу

Брэд Питт и Джитка Похледек

Брэд Питт и Робин Дживенс

Брэд Питт и Кристина Эпплгейт

Брэд Питт и Шален МакКолл

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Клэр Форлани

Брэд Питт и Тэнди Ньютон

Брэд Питт и Сара Харт

Брэд Питт и Джилл Шолен

Брэд Питт и Джульетта Льюис

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу