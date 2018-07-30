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Как Брэд Питт копирует образы женщин: подборка фото

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Брэд Питт и Джилл Шолен
Брэд Питт и Джилл Шолен

Фотограф Сара Макгонагалл заметила, что 54-летний актер Брэд Питт часто копирует образы женщин, с которыми был в отношениях.

Она опубликовала Twitter несколько архивных фото, на которых актер и его пассия выглядят очень похоже внешне.

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Часто Брэд и его спутница или одинаково одеты, или имеют похожие прически.


Брэд Питт и Анджелина Джоли 

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу

Брэд Питт и Джитка Похледек

Брэд Питт и Робин Дживенс

Брэд Питт и Кристина Эпплгейт

Брэд Питт и Шален МакКолл

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Клэр Форлани

Брэд Питт и Тэнди Ньютон

Брэд Питт и Сара Харт

Брэд Питт и Джилл Шолен

Брэд Питт и Джульетта Льюис

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Дженифер Энистон Анджелина Джоли Брэд Питт Гвинет Пелтроу
Источник: 24 Канал
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