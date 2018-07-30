Как Брэд Питт копирует образы женщин: подборка фото
Фотограф Сара Макгонагалл заметила, что 54-летний актер Брэд Питт часто копирует образы женщин, с которыми был в отношениях.
Она опубликовала Twitter несколько архивных фото, на которых актер и его пассия выглядят очень похоже внешне.
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Часто Брэд и его спутница или одинаково одеты, или имеют похожие прически.
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу
Брэд Питт и Джитка Похледек
Брэд Питт и Робин Дживенс
Брэд Питт и Кристина Эпплгейт
Брэд Питт и Шален МакКолл
Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Брэд Питт и Клэр Форлани
Брэд Питт и Тэнди Ньютон
Брэд Питт и Сара Харт
Брэд Питт и Джилл Шолен
Брэд Питт и Джульетта Льюис
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу
Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу