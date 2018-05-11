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Как бы выглядели герои фильма "Мстители" в нарядах из комиксов: неожиданное перевоплощение

284 Читати новину українською
Мстители
Мстители

Киностудия Marvel создала серию фильмов про "Мстителей", получивших большую популярность в мире. Супергерои, которые возникают в кинокартине, давно известны любителям комиксов, которые восхищались их суперспособностями на страницах легендарных изданий. Но как известные герои выглядели бы, если бы переняли все элементы одежды из комиксов.

Популярный фильм "Мстители" получил тысячи поклонников во всем мире, а его сюжет вдохновил художников на создание новых произведений. Такое внимание заслуженно, ведь в серии фильмов известные супергерои вступают в борьбу против злодеев. Объединенная команда людей с различными суперсилами просто поражает.

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Голливудские образы героев уже известны всем зрителям. Но как знаменитые "Мстители" выглядели бы, если бы авторы кинолент полностью воссоздали их образы из комиксов. Интересный проект, опубликованный в киноблоге Looper, ошеломил неожиданными перевоплощениями.

Тор

Капитан Америка

Человек-муравей

Алая ведьма

Халк

Черная пантера

Железный человек 

Черная вдова

Человек-павук

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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