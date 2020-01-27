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      Как чтят память Коби Брайанта в США: эмоциональные видео

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      В США люди массово чтят память Коби Брайанта: он погиб в авиакатастрофе в возрасте 41 года / Twitter-страница Nike

      Погибла легенда не только американского, но и мирового баскетбола – Коби Брайант. В родной стране спортсмена честь ему начали отдавать фактически сразу после того, как произошла авиакатастрофа, в которой он погиб. Для США смерть Коби Брайанта – трагедия национального масштаба.

      Как сообщает американские СМИ, люди, в частности, начали собираться возле "Стейплс-центра". Это домашняя арена "Лос-Анджелес Лейкерс" – команды, которой Коби посвятил всю свою карьеру. 

      Советуем ознакомиться! Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста

      Некоторые болельщики уже собрали мемориал в память о баскетболисте. Также фанаты скандируют его имя – Коби. 

      Между тем, в самом "Стейплс-центре" проиходит церемония вручения музыкальной премии Грэмми. Началась она с минуты молчания в память о баскетболисте. Также о нем не забывали в течение самого мероприятия.

      Кроме того, в комплексе вывесили майки Коби Брайанта с номерами, под которыми он играл, – 8 и 24.

      Собираются люди и у мурала Коби Брайанту в Лос-Анджелесе. 

      К теме! Матчи НБА начали с минуты молчания в память о Коби Брайанте – видео

      В день смерти Коби в США проходит очередной тур NBA. Все матчи начались с минуты молчания. Также чествуют его память и на протяжении игр – в частности, проходят 8- или 24-секундные паузы, также некоторые баскетболисты отдают дань легенде после точных бросков.

      А игрок "Атланта Хоукс" Трей Янг в память о Коби одел майку с 8-м номер. Обычно он играет с 11 на спине. 

       Кроме того, баскетболисты "Нью-Орлеанс Пеликанс" во время исполнения гимна одели именные кроссовки Коби Брайанта.

      Не забыли почтить Коби представители и фанаты других видов спорта, в частности бейсбола. 

      Обратите внимание! Коби Брайант погиб в авиакатастрофе: личности остальных жертв

      Ранее честь Коби Брайанта отдали известные звезды спорта и шоу-бизнеса

      Что известно о гибели Коби Брайанта

      Авиакатастрофа произошла неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас утром 26 января при местному времени. По данным властей Калабаса, вертолет потерпел катастрофу над удаленным полем. Среди людей, находившихся на земле, никто не пострадал.

      СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США в свою очередь сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.

      Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76. Это был его собственный вертолет. Авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался к центра Лос-Анджелеса из своего дома в Ньюпорт-Бич, еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости США Погиб Коби Брайант Баскетбол Спорт Новости Спорта Потери
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