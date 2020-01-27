Как чтят память Коби Брайанта в США: эмоциональные видео

Погибла легенда не только американского, но и мирового баскетбола – Коби Брайант. В родной стране спортсмена честь ему начали отдавать фактически сразу после того, как произошла авиакатастрофа, в которой он погиб. Для США смерть Коби Брайанта – трагедия национального масштаба.

Как сообщает американские СМИ, люди, в частности, начали собираться возле "Стейплс-центра". Это домашняя арена "Лос-Анджелес Лейкерс" – команды, которой Коби посвятил всю свою карьеру.

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I can not even believe this is real ... right now outside Staples. pic.twitter.com/yuunIbG2Ms - Chiney Ogwumike (@ Chiney321) January 26, 2020

Fans have gathered outside Staples Center to remember Kobe Bryant . pic.twitter.com/u5FhPkCz0q - ESPN (@espn) January 26, 2020

Некоторые болельщики уже собрали мемориал в память о баскетболисте. Также фанаты скандируют его имя – Коби.

An update on the scene across from Staples Center : "Kobe" chants in front of a fan-created memorial to Kobe and Gigi. pic.twitter.com/qR3cGas3qO - NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 26, 2020

Между тем, в самом "Стейплс-центре" проиходит церемония вручения музыкальной премии Грэмми. Началась она с минуты молчания в память о баскетболисте. Также о нем не забывали в течение самого мероприятия.

The House That Kobe Built pic.twitter.com/3Nfw4iymYv - STAPLES Center (@STAPLESCenter) January 27, 2020

"We're literally standing here, heartbroken, in the house that Kobe Bryant built".



-Alicia Keys at the Grammys, which is being held at Staples Center



(via @MTVNEWS ) pic.twitter.com/HeNomDi6bX - ESPN (@espn) January 27, 2020

Кроме того, в комплексе вывесили майки Коби Брайанта с номерами, под которыми он играл, – 8 и 24.

Kobe Bryant's jerseys are illuminated in the rafters of the Staples Center during the Grammys . pic.twitter.com/Db2Y6u8BT1 - ESPN (@espn) January 27, 2020

Собираются люди и у мурала Коби Брайанту в Лос-Анджелесе.

Fans in Los Angeles gather in front of a Kobe Bryant mural , putting post-it notes on the wall and flowers on the ground in memory of the Black Mamba . pic.twitter.com/Cg7CoFADsj - NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 26, 2020

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В день смерти Коби в США проходит очередной тур NBA. Все матчи начались с минуты молчания. Также чествуют его память и на протяжении игр – в частности, проходят 8- или 24-секундные паузы, также некоторые баскетболисты отдают дань легенде после точных бросков.

A powerful moment in honor of Kobe.



After the Grizzlies took a 24-second violation to begin the game, the Suns took an 8-second violation. Devin Booker was moved to tears. pic.twitter.com/YikW0sY4rr - SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2020

The New York Knicks and Madison Square Garden pay tribute to Kobe Bryant and his daughter , Gianna. pic.twitter.com/KmNlTlDQXT - NBA (@NBA) January 27, 2020

The New Orleans Pelicans and the Boston Celtics started the game by each taking 24-second shot-clock violations in honor of Kobe Bryant. pic.twitter.com/AA3ntFpLtc - NBA (@NBA) January 27, 2020

А игрок "Атланта Хоукс" Трей Янг в память о Коби одел майку с 8-м номер. Обычно он играет с 11 на спине.

Trae Young began tonight's game against the Wizards wearing a No. 8 jersey, a tribute to his late idol Kobe Bryant pic.twitter.com/ZrqE9fiWZr - SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2020

Кроме того, баскетболисты "Нью-Орлеанс Пеликанс" во время исполнения гимна одели именные кроссовки Коби Брайанта.

Pelicans players will be wearing Kobe Bryant sneakers during the national anthem . pic.twitter.com/5cNjqv0PFr - NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 26, 2020

Не забыли почтить Коби представители и фанаты других видов спорта, в частности бейсбола.

Fans at the Pro Bowl broke out in "Kobe" chants when he was honored during a timeout. pic.twitter.com/VAQHYzQ28m - ESPN (@espn) January 26, 2020

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Ранее честь Коби Брайанта отдали известные звезды спорта и шоу-бизнеса.

Что известно о гибели Коби Брайанта

Авиакатастрофа произошла неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас утром 26 января при местному времени. По данным властей Калабаса, вертолет потерпел катастрофу над удаленным полем. Среди людей, находившихся на земле, никто не пострадал.

СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США в свою очередь сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.

Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76. Это был его собственный вертолет. Авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался к центра Лос-Анджелеса из своего дома в Ньюпорт-Бич, еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.