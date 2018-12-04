Как фанаты испанского "Альбасете" выстроили длинную очередь за автографом Романа Зозули: видео

Украинский нападающий испанского "Альбасете" пользуется немалой популярностью у местных болельщиков. Поэтому на атограф-сессию с ним пришло немало фанатов клуба.

Они заняли длинную очередь перед магазином, где и раздавал автографы Роман Зозуля. Украинец охотно фотографировался с ними.

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Стоит отметить, что Роман Зозуля не сыграл в последнем матче за "Альбасете" против "Алькоркон" 2 декабря. В предыдущем матче против "Эльче" он получил красную карточку. Всего же за 14 матчей Сегунды (второго по силе чемпионата Испании) украинец забил три гола. "Альбасете" же идет на четвертой позиции и имеет шансы в следующем сезоне выйти в Примеру.