Как фанаты испанского "Альбасете" выстроили длинную очередь за автографом Романа Зозули: видео
Украинский нападающий испанского "Альбасете" пользуется немалой популярностью у местных болельщиков. Поэтому на атограф-сессию с ним пришло немало фанатов клуба.
Они заняли длинную очередь перед магазином, где и раздавал автографы Роман Зозуля. Украинец охотно фотографировался с ними.
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Стоит отметить, что Роман Зозуля не сыграл в последнем матче за "Альбасете" против "Алькоркон" 2 декабря. В предыдущем матче против "Эльче" он получил красную карточку. Всего же за 14 матчей Сегунды (второго по силе чемпионата Испании) украинец забил три гола. "Альбасете" же идет на четвертой позиции и имеет шансы в следующем сезоне выйти в Примеру.
Источник: 24 Канал
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