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Как футболистка из Крыма Татьяна Козыренко стала одной из лидеров сборной Украины

43 Читати новину українською
Татьяна Козыренко
Татьяна Козыренко / UA|TV

В три года Татьяна Козыренко начала плавать, в шесть – посещать футбольные тренировки, а в 15 лет дебютировала в элите украинского женского футбола. В 22 года Татьяна Козыренко – одна из лидеров женской сборной Украины по футболу.

Она родилась в Крыму в Феодосии. Ее отец был предпринимателем, а мама – воспитательницей в детском саду. Оба в прошлом занимались легкой атлетикой. Девушка же выбрала футбольную тропу.

"Это было в 1 классе, тренер пришел и говорит, ребята – кто хочет заниматься футболом. А я спрашиваю у классного руководителя, а можно и мне прийти. Она спросила, и тренер позволил... все тогда смеялись", – вспоминает в интервью UA|TV Татьяна Козыренко.

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Сначала девушка тренировалась с ребятами, а в 11 лет ей предложили перебраться в Чернигов, где была женская футбольная команда. Родители согласились отпустить ее.

Уже в первых соревнованиях Татьяна забила 50 голов за 9 игр. Поэтому в 15 лет дебютировала в Высшей лиге чемпионата Украины за черниговскую команду "Легенда".

А также начала выступать за национальную сборную U-17. В составе сборной U-17 Козыренко дважды выигрывала серебро международного турнира в Сочи, выходила в элит-раунд чемпионата Европы.

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В официальных матчах за национальную сборную Татьяна забила 5 голов и заработала 4 пенальти, которые успешно реализовала капитан сборной Дарья Опанащенко. В третьем поединке квалификации ЧМ-2019 против сборной Хорватии Таня забила 2 из 3 голов.

В свои 22 года футболистка успела поиграть в 5 клубах. Выступала за клубы в Украине, Турции, Беларуси, Литве. Сейчас играет за турецкий клуб. Однако вскоре может сменить как клуб, так и чемпионат.

"У меня есть пару предложений из Европы, Турции, но мне кажется, что мое сердце не хочет там играть", – говорит спортсменка.

Таня живет футболом и всем, что с ним связано, очень обижается, когда говорят, что футбол – это не женское дело. Она надеется, что проведение в Киеве женской ЛЧ изменит мнение некоторых украинцев об этом.

Девушки тоже умеют играть в футбол не хуже, чем парни,
– убеждена футболистка.

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Спортсменка считает, что девушки гораздо выносливее парней и меньше симулируют во время игры.

Сейчас она – игрок женской национальной сборной Украины по футболу и цель спортсменки – громко заявить о себе в этом виде спорта.

Напомним, сборная Украины проведет два матча отбора на Кубок мира во Львове. 8 июня украинки сыграют со сборной Дании, а 12 июня – со шведками.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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