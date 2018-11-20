Как горячая ванна влияет на здоровье

Прием горячих ванн не только дает возможность расслабиться и порелаксировать, но и полезно влияет на здоровье. В частности, они помогают уменьшить воспаление, снизить уровень сахара в крови, улучшить сон, обмен веществ и кровообращение и дают длительный эффект.

Как пишет медицинский ресурс MedicalNewsToday, прием горячих ванн является очень полезным для людей с малоподвижным образом жизни.

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В частности, даже разовый прием горячей ванны способствует увеличению в крови количества противовоспалительных клеток. Также при этом в организме возрастает концентрация вещества, которое уничтожает болезнетворные бактерии, расслабляет сосуды и снижает кровяное давление.

Исследователям удалось выявить лечебные свойства горячих ванн во время эксперимента, который длился 2 недели. За этот период добровольцы прошли по 10 сеансов горячих водных процедур, каждая из которых длилась 1 час. Температура воды при этом составляла 39 градусов тепла.

Ученые брали образцы крови у добровольцев перед каждой процедурой, после нее, а также еще через 2 часа. Кроме того, каждые 15 минут специалисты измеряли показатели кровяного давления, температуру тела и пульс.

Через 2 недели участия в эксперименте у всех, кто принимал в нем участие, снизился уровень сахара в крови, уменьшилась интенсивность воспаления и улучшилась работа сердечно-сосудистой системы.

К слову, ранее сотрудники Фрайбургского университета рассказали, что прием горячей ванны дважды в неделю поможет подлечить депрессивные расстройства. Кроме того, горячая вода – в два раза эффективнее, чем физические нагрузки, которые считаются очень полезными во время терапии депрессии.

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