08:36
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Как горячая ванна влияет на здоровье

      115 Читати новину українською
      Горячая ванна полезна для здоровья
      Горячая ванна полезна для здоровья / Фото из открытых источников

      Прием горячих ванн не только дает возможность расслабиться и порелаксировать, но и полезно влияет на здоровье. В частности, они помогают уменьшить воспаление, снизить уровень сахара в крови, улучшить сон, обмен веществ и кровообращение и дают длительный эффект.

      Как пишет медицинский ресурс MedicalNewsToday, прием горячих ванн является очень полезным для людей с малоподвижным образом жизни.

      Читайте также: Самая распространенная ошибка, которую почти все допускают в душе

      В частности, даже разовый прием горячей ванны способствует увеличению в крови количества противовоспалительных клеток. Также при этом в организме возрастает концентрация вещества, которое уничтожает болезнетворные бактерии, расслабляет сосуды и снижает кровяное давление.

      Исследователям удалось выявить лечебные свойства горячих ванн во время эксперимента, который длился 2 недели. За этот период добровольцы прошли по 10 сеансов горячих водных процедур, каждая из которых длилась 1 час. Температура воды при этом составляла 39 градусов тепла.

      via GIPHY

      Ученые брали образцы крови у добровольцев перед каждой процедурой, после нее, а также еще через 2 часа. Кроме того, каждые 15 минут специалисты измеряли показатели кровяного давления, температуру тела и пульс.

      Через 2 недели участия в эксперименте у всех, кто принимал в нем участие, снизился уровень сахара в крови, уменьшилась интенсивность воспаления и улучшилась работа сердечно-сосудистой системы.

      К слову, ранее сотрудники Фрайбургского университета рассказали, что прием горячей ванны дважды в неделю поможет подлечить депрессивные расстройства. Кроме того, горячая вода – в два раза эффективнее, чем физические нагрузки, которые считаются очень полезными во время терапии депрессии.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Сердечно-сосудистые заболевания Здоровая жизнь Здоровье исследования Советы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      сегодня , 08:00 Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      Вікторія Войціцька 32
      Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      19 ноября , 22:01 Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      Олексій Чибісов 2073
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      19 ноября , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
      19 ноября , 21:09 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
      726
      Полураспад правительства: кто займет место Терезы Мэй
      19 ноября , 21:00 Полураспад правительства: кто займет место Терезы Мэй
      Іван Яковина 220
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 13:01
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук