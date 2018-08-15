Как Холли Берри отпраздновала день рождения: курьезные кадры
Знаменитая актриса Холли Берри отпраздновала 52-й день рождения 14 августа в кругу семьи и друзей.
Холли показала в Instagram, как весело провела свой праздник. На фото Берри изображена с двумя подругами, а на лице у них праздничный торт.
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"Как отпраздновать день рождения, если ты его никогда не празднуешь", – подписала она кадр.
Холли Берри с подругами
Знаменитость поздравил ее друг, актер Уилл Смит – он опубликовал кадр, на котором с помощью фотошопа соединены его лицо и Берри.
"С днем рождения! Я гуглил наше с тобой совместное видео, и, похоже, это лучшее, что я нашел", – подписал он курьезное фото.
Источник: 24 Канал
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