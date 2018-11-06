Как интровертам справиться со стрессом

Интроверты в активном и социализированном сегодняшнем мире тяжело переживают стрессы и беспокойство. Но выход всегда есть.

Кто такой интроверт? Это человек, который не любит шум и публичность в любом ее проявлении; интроверт подпитывается энергией одиночества, вектор внимания интроверта направлен внутрь себя.

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Обычно, интроверты борются со стрессом в одиночестве, читая книгу, смотря фильм, медитируя, передает портал PureWow.

Чтобы легче было справиться со стрессовыми ситуациями, специалисты рекомендуют:

1. Откажитесь от кофеина, ведь он увеличивает уровень беспокойства. Лучше пейте воду, травяной чай, делайте глубокие вдохи и старайтесь оставаться "здесь и сейчас".

2. Выделите время для ничегонеделания. Делайте те вещи, которые доставляют удовольствие и прекрасно расслабляют: читайте, примите горячую ванну, займитесь любимым хобби (вязание и т.д.).

3. Встретьтесь с близкими друзьями – теми, кто заставляет вас чувствовать себя спокойно и полностью понимает вас.

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