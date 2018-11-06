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      Как интровертам справиться со стрессом

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      Как интровертам справиться со стрессом
      Как интровертам справиться со стрессом / psymod.ru

      Интроверты в активном и социализированном сегодняшнем мире тяжело переживают стрессы и беспокойство. Но выход всегда есть.

      Кто такой интроверт? Это человек, который не любит шум и публичность в любом ее проявлении; интроверт подпитывается энергией одиночества, вектор внимания интроверта направлен внутрь себя.

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      Обычно, интроверты борются со стрессом в одиночестве, читая книгу, смотря фильм, медитируя, передает портал PureWow.

      Чтобы легче было справиться со стрессовыми ситуациями, специалисты рекомендуют:

      1. Откажитесь от кофеина, ведь он увеличивает уровень беспокойства. Лучше пейте воду, травяной чай, делайте глубокие вдохи и старайтесь оставаться "здесь и сейчас".

      2. Выделите время для ничегонеделания. Делайте те вещи, которые доставляют удовольствие и прекрасно расслабляют: читайте, примите горячую ванну, займитесь любимым хобби (вязание и т.д.).

      3. Встретьтесь с близкими друзьями – теми, кто заставляет вас чувствовать себя спокойно и полностью понимает вас.

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      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Лечение Психология Советы Стресс
      Источник: 24 Канал
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