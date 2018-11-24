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      Как избавиться от неуверенности в себе: комментарий психолога

      44 Читати новину українською
      Как избавиться от неуверенности в себе
      Как избавиться от неуверенности в себе / jazdorov.com.ua

      Чтобы избавиться от неуверенности, для начала важно разобраться в себе. В этом помогут сеансы у психолога.

      Об этом написал в своем Instagram известный психолог Михаил Лабковский.

      С его слов, если при общении с ровесниками, которые к вам обращаются на "ты", а вы на "вы" и в этой ситуации вы чувствуете себя ребенком, такое ощущение идет от внутреннего ощущения неравенства между собой и другими людьми.

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      Начните менять свое поведение. Поправляйте других, когда они к вам на "ты", (мне лучше другое обращение). Ловите себя на тех моментах, когда вы якобы ставите себя ниже собеседника, и исправляйте себя,
      – советует психолог.

      По словам Лабковского, для многих людей инфантильная позиция в конечном итоге оказывается "выгодной".

      "Так, тебя меньше уважают и не особо обращают внимания на твое мнение, но ты имеешь мнимое право якобы снимать с себя ответственность (хотя это уже только в голове). Мол, "я это сделать не могу, у меня же лапки", – пишет он.

      Если имеющееся состояние действительно напрягает человека, то пришло время отнего избавиться. Но без помощи специалиста здесь не обойтись, поэтому лучше всего обратитесь к психологу.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Советы Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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