Как избежать герпеса: советы дерматолога

Герпес на губах является довольно распространенным заболеванием, он развивается из вируса простого герпеса первого типа. 95% населения являются пожизненными носителями герпеса кожи.

Профессор курса дерматовенерологии Тернопольского государственного медицинского университета Светлана Галныкина рассказала несколько правил, которые могут уменьшить риск инфицирования герпесом, пишет Живи Активно.

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Нужно мыть руки с мылом после того, как вы пришли домой. Не стоит пользоваться чужой косметикой и одалживать свою другим.

Дерматолог предостерегает от использования тестовых образцов в магазинах. Они могут содержать огромное количество болезнетворных микроорганизмов и вирусов, которые могут быть опаснее, чем герпес.

Нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не использовать слишком жесткие диеты, чтобы похудеть в короткий период времени.

Врач советует пользоваться презервативами, особенно с новым партнером.

Стоит ограничить общение со знакомыми, у которых обострение герпетической инфекции.

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