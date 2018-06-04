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Как избежать герпеса: советы дерматолога

51 Читати новину українською
Как избежать инфицирования герпесом
Как избежать инфицирования герпесом / zoj.kz

Герпес на губах является довольно распространенным заболеванием, он развивается из вируса простого герпеса первого типа. 95% населения являются пожизненными носителями герпеса кожи.

Профессор курса дерматовенерологии Тернопольского государственного медицинского университета Светлана Галныкина рассказала несколько правил, которые могут уменьшить риск инфицирования герпесом, пишет Живи Активно.

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Нужно мыть руки с мылом после того, как вы пришли домой. Не стоит пользоваться чужой косметикой и одалживать свою другим.

Дерматолог предостерегает от использования тестовых образцов в магазинах. Они могут содержать огромное количество болезнетворных микроорганизмов и вирусов, которые могут быть опаснее, чем герпес.

Нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не использовать слишком жесткие диеты, чтобы похудеть в короткий период времени.

Врач советует пользоваться презервативами, особенно с новым партнером.

Стоит ограничить общение со знакомыми, у которых обострение герпетической инфекции.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение Инфекция
Источник: 24 Канал
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