Как избежать герпеса: советы дерматолога
Герпес на губах является довольно распространенным заболеванием, он развивается из вируса простого герпеса первого типа. 95% населения являются пожизненными носителями герпеса кожи.
Профессор курса дерматовенерологии Тернопольского государственного медицинского университета Светлана Галныкина рассказала несколько правил, которые могут уменьшить риск инфицирования герпесом, пишет Живи Активно.
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Нужно мыть руки с мылом после того, как вы пришли домой. Не стоит пользоваться чужой косметикой и одалживать свою другим.
Дерматолог предостерегает от использования тестовых образцов в магазинах. Они могут содержать огромное количество болезнетворных микроорганизмов и вирусов, которые могут быть опаснее, чем герпес.
Нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не использовать слишком жесткие диеты, чтобы похудеть в короткий период времени.
Врач советует пользоваться презервативами, особенно с новым партнером.
Стоит ограничить общение со знакомыми, у которых обострение герпетической инфекции.
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