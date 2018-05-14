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Как избежать укусов змей: правила безопасности от Минздрава

211 Читати новину українською
Как избежать укусов змей
Как избежать укусов змей / wildwildworld.net.ua

Министерство здравоохранения убеждает, что уберечься от укуса змей можно, если соблюдать несколько правил безопасности.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Минздрав советует украинцам одеваться соответственно. Если же люди решили посетить место, где потенциально могут обитать пресмыкающиеся, то стоит надевать одежду, которая может защитить от укусов. К примеру, надевайте брюки из плотной ткани, высокие ботинки.

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Прежде, чем сесть на камень или траву, стоит пошуршать или постучать палкой. Таким образом человек убедится, что там нет пресмыкающихся. А если они там есть – то это отпугнет змей и они уползут.

Не стоит прикасаться к непроверенным предметам руками. Змеи могут прятаться в старых пнях, копнах сена, под камнями или стволами деревьев, или же в песке.

via GIPHY

Не стоит делать резких движений, если же вы встретили змею. Все потому, что пресмыкающееся может не увидеть неподвижный объект. Поэтому лучшим выходом из этой ситуации может стать поведение человека – замрите и ждите, пока змея отползет.

Минздрав предупреждает, что змеи не нападают первыми, они проявляют агрессию тогда, когда чувствуют опасность.

К слову, клещи наиболее активны в мае-июне, а также в августе-сентябре. Стоит помнить, как избежать укуса этих опасных насекомых, которые переносят инфекции.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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