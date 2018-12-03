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      Как изменились цены на недвижимость в новостройках Киева в ноябре: статистика

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      Цены на недвижимость в новостройках Киева в ноябре 2018 года
      Цены на недвижимость в новостройках Киева в ноябре 2018 года / budport.com.ua

      Что изменилось и какие тенденции наблюдались на рынке недвижимости столицы в последний месяц осени – ноябрь 2018 года.

      Портал ЛУН.ua обнародовал обновленные данные по ценам на квадратные метры в новостройках Киева и его пригородах в ноябре 2018 года.

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      Так, согласно статистике, в ноябре средняя цена метра квадратного в новостройках Киева несколько снизилась по сравнению с ценами в октябре и составила 23 400 гривен.

      Что касается минимальной цены в новостройках Киева, то за ноябрь она выросла до самой высокой отметки с начала года – до 16 200 гривен.

      Ціни на нерухомість Київ новобудови листопад 2018 Средняя и минимальная цена квадратного метра в новостройках Киева в ноябре 2018 

      Уже привычно, что самое дорогое жилье в Киеве продают в Печерском районе, а меньше всего за столичные квадратные метрі в новостройках можно заплатить в Деснянском и Дарницком районах.

      Київ ціни на нерухомість новобудови райони листопад 2018
      Цены на недвижимость в новостройках в разных районах Киева в ноябре 2018

      Ранее 24 канал сравнивал цены на жилье в новостройках Киева на первичном и вторичном рынках.

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      Теги: Новости Киева Новости Украины Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Первичный рынок недвижимости статистика Цены на недвижимость Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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