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      Как эффективно уберечься от смертельного гриппа: советы эксперта

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      В Одесской области от гриппа умер годовалый ребенок – это уже третья смерть от болезни за последние дни. В Министерстве здравоохранения констатируют, что порог заболевания гриппом и ОРВИ уже превышен по сравнению с прошлой неделей на 5%.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал член общественной платформы "Украинское медицинское экспертное сообщество" Иван Сорока.

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      Я хочу предупредить всех жителей Украины, что лучшая профилактика – это прививки. Чем больше людей будет привито, тем меньше будет смертей от этого недуга,
      – заявил эксперт.

      По его словам, к любому виду гриппа существуют коллективный и индивидуальный иммунитеты, а также, возможно, какие-то антигены. Поэтому люди могут по-разному реагировать на инфекцию. Вирус H3N2 – чрезвычайно сложный в клиническом течении. Сегодня мы видим смерти как среди взрослых, так и среди детей.

      Бить тревогу нужно, когда у человека чрезвычайно высокая температура. К примеру, если у человека пожилого возраста или ребенка младшего возраста не сбивается температура, то необходимо обращаться к медицинскому работнику, который разработает лечение для пациента. Также в Украине нужно разрабатывать и создавать сеть лабораторных центров, где можно будет быстро обнаружить эту патологию на основе специализированных методов исследования. Когда мы будем видеть, что за вирус вызвал этот недуг, то будет проще его лечить,
      – сказал Сорока.

      Он добавил, что обязательно нужно раньше начинать лечение противовирусными препаратами.

      "Трудно сказать, сколько продлится эпидемия. Я считаю, что эпидемические пороги мы уже превысили, к сожалению. Январь, февраль и даже март – это месяцы, когда эта патология чрезвычайно распространено шагает по территории нашей страны", – пояснил Иван Сорока.

      грип
      Симптомы гриппа: если состояние больного ухудшается – вызывайте скорую!

      Теги: Новости Украины Грипп в Украине Профилактика заболеваний Медицина Дети Лечение эпидемия Здоровье
      Источник: 24 канал
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