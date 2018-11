Как энергетические напитки влияют на психику

Сегодня мы обсудим, безопасны для психики энергетические напитки. Почему вообще нужна эта тема? Имеют ли энергетики отношение к психиатрии? Ответ прост. Почти все производители утверждают: "Энергетические напитки способны стимулировать центральную нервную систему человека и/или помогают справиться с напряжением и стрессом». Вот это мы и обсудим! А насчет негативных влияний на весь организм лучше всего расскажут признанные специалисты по питанию, например- @doctor_komissarova или @marysstories Почему стимулируют? В состав этих напитков входит либо чистый кофеин, либо продукты, его содержащие (экстракты гуараны, чая или мате). Иногда производители прячут кофеин под умными и хитрыми словами типа: матеин, теин. В посте про кофе, мы с вами выяснили, что норма потребления кофеина – 300 мг, для взрослого человека. В среднем в 100 граммах энергетика -30 мг кофеина. Таурин, который в последнее время стали использовать, как заменитель кофеина – безопаснее, и не вызывает побочных эффектов у здорового взрослого человека при соблюдении рекомендуемой дозировки (до 3 грамм в сутки). А помогает ли чем -то? НЕТ. Возбуждающий эффект носит нестойкий характер и сомнительно может помочь «в подзарядке мозга». Энергетики действительно могут уменьшать сонливость, но если вы истощены, то все равно довольно быстро уснете. О последствиях: В Канаде готовят ограничение на оборот энергетиков (В США с 2010 года, содержащие кофеин энергетики были полностью изъяты из продажи). Последние канадские данные сообщают, что среди людей, употреблявших энергетические напитки, 55,4% в какой-то момент столкнулись с неблагоприятными последствиями для их здоровья. Из них, 24,7% сообщили об учащенном сердцебиении; 24,1% - о трудностях со сном; 18,3% жаловались на головные боли; 5,1% сообщили о тошноте, рвоте или диарее; 5% обратились за медицинской помощью; 3,6% испытали боль в груди и 0,2% сообщили о судорогах. В сочетании с алкоголем действие может усиливаться, приводя к перевозбуждению и истощению нервной системы. Кому нельзя? Детям до 18 лет, во многих страх не рекомендованы эти напитки. Так же людям, склонным к тревоге, беременным женщинам, кормящим матерям, людям с бессонницей.

