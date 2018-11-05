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      Как энергетические напитки влияют на психику

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      Как энергетические напитки влияют на психику
      Как энергетические напитки влияют на психику / thedailymeal.com

      Производители энергетических напитков пишут, что они способны стимулировать центральную нервную систему человека. Но являются ли они безопасными?

      Об этом пишет психотерапевт и психиатр Сергей Кистенив в Instagram.

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      Такие напитки содержат или чистый кофеин, или продукты, содержащие его (экстракты гуараны, чая или мате). Иногда производители скрывают кофеин под другими словами – матеин, теин.

      Норма употребления кофеина – 300 миллиграмм, а в среднем 100 грамм такого напитка содержит 30 миллиграмм кофеина. Таурин, что в последнее время используют как заменитель кофеина, безопаснее при соблюдении рекомендованной дозы (до 3 грамм в сутки), он не вызывает побочных эффектов.

      Энергетические напитки ничем не помогают. Все потому, что возбуждающий эффект имеет неустойчивый характер и сомнительно может помочь для "подзарядки мозга".

      Як енергетичні напої впливають на психіку
      Как энергетические напитки влияют на психику

      Энергетики могут уменьшать сонливость, но если вы истощены, то все равно достаточно быстро заснете. В сочетании с алкоголем энергетические напитки могут привести к перевозбуждению и истощению нервной системы.

      Исследования, проводившиеся в Канаде, показывают, что энергетические напитки привели к таким последствиям:

      • 24,7% людей сообщили об учащенном сердцебиении
      • 24,1% – о трудностях со сном
      • 18,3% – жаловались на головную боль
      • 5,1% сообщили о тошноте, рвоте или диарее;
      • 5% обратились за медицинской помощью;
      • 3,6% почувствовали боль в груди;
      • 0,2% сообщили о судорогах.

      До яких наслідків призводять енергетичні напої
      К каким последствиям приводят энергетические напитки

      Детям до 18 лет, во многих страх не рекомендованы эти напитки. Так же людям, склонным к тревоге, беременным женщинам, кормящим матерям, людям с бессонницей.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сегодня мы обсудим, безопасны для психики энергетические напитки. Почему вообще нужна эта тема? Имеют ли энергетики отношение к психиатрии? Ответ прост. Почти все производители утверждают: "Энергетические напитки способны стимулировать центральную нервную систему человека и/или помогают справиться с напряжением и стрессом». Вот это мы и обсудим! А насчет негативных влияний на весь организм лучше всего расскажут признанные специалисты по питанию, например- @doctor_komissarova или @marysstories Почему стимулируют? В состав этих напитков входит либо чистый кофеин, либо продукты, его содержащие (экстракты гуараны, чая или мате). Иногда производители прячут кофеин под умными и хитрыми словами типа: матеин, теин. В посте про кофе, мы с вами выяснили, что норма потребления кофеина – 300 мг, для взрослого человека. В среднем в 100 граммах энергетика -30 мг кофеина. Таурин, который в последнее время стали использовать, как заменитель кофеина – безопаснее, и не вызывает побочных эффектов у здорового взрослого человека при соблюдении рекомендуемой дозировки (до 3 грамм в сутки). А помогает ли чем -то? НЕТ. Возбуждающий эффект носит нестойкий характер и сомнительно может помочь «в подзарядке мозга». Энергетики действительно могут уменьшать сонливость, но если вы истощены, то все равно довольно быстро уснете. О последствиях: В Канаде готовят ограничение на оборот энергетиков (В США с 2010 года, содержащие кофеин энергетики были полностью изъяты из продажи). Последние канадские данные сообщают, что среди людей, употреблявших энергетические напитки, 55,4% в какой-то момент столкнулись с неблагоприятными последствиями для их здоровья. Из них, 24,7% сообщили об учащенном сердцебиении; 24,1% - о трудностях со сном; 18,3% жаловались на головные боли; 5,1% сообщили о тошноте, рвоте или диарее; 5% обратились за медицинской помощью; 3,6% испытали боль в груди и 0,2% сообщили о судорогах. В сочетании с алкоголем действие может усиливаться, приводя к перевозбуждению и истощению нервной системы. Кому нельзя? Детям до 18 лет, во многих страх не рекомендованы эти напитки. Так же людям, склонным к тревоге, беременным женщинам, кормящим матерям, людям с бессонницей.

      A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ (@doc_kistenev) on

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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