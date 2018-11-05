Производители энергетических напитков пишут, что они способны стимулировать центральную нервную систему человека. Но являются ли они безопасными?

Об этом пишет психотерапевт и психиатр Сергей Кистенив в Instagram.

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Такие напитки содержат или чистый кофеин, или продукты, содержащие его (экстракты гуараны, чая или мате). Иногда производители скрывают кофеин под другими словами – матеин, теин.

Норма употребления кофеина – 300 миллиграмм, а в среднем 100 грамм такого напитка содержит 30 миллиграмм кофеина. Таурин, что в последнее время используют как заменитель кофеина, безопаснее при соблюдении рекомендованной дозы (до 3 грамм в сутки), он не вызывает побочных эффектов.

Энергетические напитки ничем не помогают. Все потому, что возбуждающий эффект имеет неустойчивый характер и сомнительно может помочь для "подзарядки мозга".



Как энергетические напитки влияют на психику

Энергетики могут уменьшать сонливость, но если вы истощены, то все равно достаточно быстро заснете. В сочетании с алкоголем энергетические напитки могут привести к перевозбуждению и истощению нервной системы.

Исследования, проводившиеся в Канаде, показывают, что энергетические напитки привели к таким последствиям:

• 24,7% людей сообщили об учащенном сердцебиении

• 24,1% – о трудностях со сном

• 18,3% – жаловались на головную боль

• 5,1% сообщили о тошноте, рвоте или диарее;

• 5% обратились за медицинской помощью;

• 3,6% почувствовали боль в груди;

• 0,2% сообщили о судорогах.



К каким последствиям приводят энергетические напитки

Детям до 18 лет, во многих страх не рекомендованы эти напитки. Так же людям, склонным к тревоге, беременным женщинам, кормящим матерям, людям с бессонницей.

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