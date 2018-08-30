Как какао положительно может повлиять на Ваше здоровье
Какао – очень полезный для здоровья продукт. Сегодня оно в основном используется при производстве шоколада, правда какао-порошок можно употреблять и как напиток, перед этим растворив в воде.
Согласно результатам исследований, какао действительно содержит важные соединения, которые могут положительно повлиять на Ваше здоровье, пишет Ukr.Media.
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Так, какао-порошок, если его употреблять как составляющую продуктов питания, таких как шоколад, способствует уменьшению хронического воспаления в организме, улучшению уровня холестерина и снижения высокого кровяного давления.
Кроме того, он помогает уменьшить риск возникновения инфарктов и инсультов, улучшает функции мозга, борется с депрессией и многое другое.
В то же время какао-порошок богат полифенолами, что, со своей стороны, способствуют снижению воспаления и улучшению уровня холестерина, а также играет определенную роль в предотвращении возрастной дегенерации.
Правда, как подчеркивается, обработка какао в шоколаде или других продуктах может существенно снизить содержание полифенолов.
К слову, не меньше полезных свойств содержит и корица. Особенно благоприятно она влияет на женский организм.
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