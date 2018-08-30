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Как какао положительно может повлиять на Ваше здоровье

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Названы полезные свойства какао-порошка
Названы полезные свойства какао-порошка / Соцсети

Какао – очень полезный для здоровья продукт. Сегодня оно в основном используется при производстве шоколада, правда какао-порошок можно употреблять и как напиток, перед этим растворив в воде.

Согласно результатам исследований, какао действительно содержит важные соединения, которые могут положительно повлиять на Ваше здоровье, пишет Ukr.Media.

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Так, какао-порошок, если его употреблять как составляющую продуктов питания, таких как шоколад, способствует уменьшению хронического воспаления в организме, улучшению уровня холестерина и снижения высокого кровяного давления.

Кроме того, он помогает уменьшить риск возникновения инфарктов и инсультов, улучшает функции мозга, борется с депрессией и многое другое.

В то же время какао-порошок богат полифенолами, что, со своей стороны, способствуют снижению воспаления и улучшению уровня холестерина, а также играет определенную роль в предотвращении возрастной дегенерации.

Правда, как подчеркивается, обработка какао в шоколаде или других продуктах может существенно снизить содержание полифенолов.

Какао-порошок, користь, харчування, здоров'я

К слову, не меньше полезных свойств содержит и корица. Особенно благоприятно она влияет на женский организм.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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