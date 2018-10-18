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      Как контролировать агрессивное поведение подростка: ответ психолога

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      Агрессивное поведение подростков
      Агрессивное поведение подростков / Фото из открытых источников

      Проблема общества в том, что оно не реагирует на имеющиеся сигналы агрессии у подростков. Обычно родители их замечают, но не считают их знаковыми. Однако это может привести к горьким последствиям.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала детский психолог и член Ассоциации детских аналитических психологов Екатерина Гольцберг.

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      Она объяснила, что есть такой термин, как "совокупность обстоятельств", то есть ребенок все время подвергается травматическим обстоятельствам, которые накапливаются и создают определенный фон. А это накладывается на психическую структуру личности.

      В обществе существует большая проблема. В психологии есть такой термин, как "аутоагрессия", когда агрессия направлена на себя. Это проявляется в том, что человек травмирует себя. Даже пирсинг, татуировки – это также травмирование себя, но социально принятое. Однако такие вещи должны стать для родителей сигналом, что ребенок получает удовольствие от этой аутоагрессии,
      – отметила Гольцберг.

      Психолог добавила, что, к сожалению, именно равнодушие тех, кто рядом с ребенком приводят к ужасным последствиям.

      "Есть замечательный сериал "13 причин почему", который должны посмотреть все родители. Там девочка покончила с собой и каждая серия объясняет, почему она это сделала. Это и есть совокупность обстоятельств. То есть, одна причина не может быть мотивом самоубийства", – сказала детский психолог.

      Теги: Новости Украины Здоровье Психология Медицина Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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