Как королева: представители Франции на Евровидении 2018 презентовали новый клип о бодипозитиве

Дуэт Madame Monsieur, представлявший Францию на песенном конкурсе Евровидение 2018 в Лиссабоне (Португалия), стал известным благодаря чувственной песни "Mercy". Интересно, что от Украины Франция получила максимальный балл именно за эту композицию. Теперь группа спела новый хит – песню "Comme une reine" (перевод названия – "Как королева").

Видеоклип опубликовали на YouTube 27 июля. За два дня видео набрало более 26 тысяч просмотров и вызвало обсуждение относительно идеи клипа.

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В видеоклипе поощряется любовь к своему телу, фигуре, а также вера в себя.

В Вашем теле и формах нет ничего, что нужно скрывать. Вам не нужно ничего терять,

– говорится в словах песни.

Кроме того, добавляется, что нужно уметь сказать самому себе "Я тебя люблю".

В идее видео показано историю пышнотелой девочки-танцовщицы, которая уверена в себе и своих движениях. Наконец, она поражает всех своим танцем.

Madame Monsieur – Comme Une Reine: смотрите видеоклип

Что такое бодипозитив?

Это общественное движение, которое выступает под девизом "мое тело – мое дело". Представители движения отстаивают право людей быть такими, какими они есть. Они считают, что общество должно научиться принимать людей с лишним весом. Цель – борьба против навязанных стандартов красоты