Как коронавирус повлияет на на курс валют в Украине

Эпидемия коронавируса может повлиять на курс валют в Украине. Вирус стремительно распространяется по миру, влияет на глобальные рынки, и может привести к росту курса доллара к гривне.

Из-за эпидемии коронавируса инвесторы уходят из облигаций развивающихся стран. Также дешевеет сырье, в частности, металлы, руда, зерно, рассказал в комментарии "РБК-Украина" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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В среднесрочной перспективе это окажет определенное давление на гривну. Но речь о ее интенсивном сильном падении не идет. Кроме того, есть и позитив в виде снижения мировых цен на энергоносители,

– сказал аналитик.

Он также предположил, что на ближайших аукционах Министерство финансов Украины пойдет на некоторое увеличение доходности ОВГЗ, чтобы удержать инвесторов, "но вряд ли доходность вырастет более чем на 100 отметок".

Что такое ОВГЗ?

Облигации внутреннего государственного займа – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем рынке. Украина обязана возместить владельцам таких бумаг их номинальную стоимость с выплатой дохода.

Заметим, что по состоянию на 28 февраля от коронавируса в мире умерли почти 3 тысячи человек, еще более 83 тысяч – заболели. При этом более 36 тысяч человек выздоровели. В Украине не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.



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