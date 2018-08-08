Как кошки влияют на беременных: потрясающий факт

Кошек необходимо держать подальше от женщин, которые ждут ребенка. Домашние питомцы могут заразить будущую маму болезнью, которая может серьезно повредить младенцу.

Именно токсоплазмоз может получить малыш из-за кота, передает Nashamama.

Это паразитарное заболевание человека и животных, вызываемое токсоплазмами. Источником инфекции являются домашние и дикие животные семейства кошачьих.

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Токсоплазмоз почти всегда протекает в скрытой форме. Но через 2-3 недели после заражения повышается температура тела, увеличиваются лимфоузлы, появляется чувство разбитости.

Иногда появляется сыпь. После этого у организма появляется стойкий иммунитет, который остается на всю жизнь, но это не касается беременных.

Токсоплазмоз опасен тем, что вызывает различные уродства у плода – слепоту, глухоту, поражение нервной системы и тому подобное.

Токсоплазмозом можно заразиться перорально – непосредственно от животного и употребляя в пищу сырое мясо, трансплацентарно – от матери плоду и при переливании крови и пересадке органов.

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