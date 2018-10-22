Как максимально продлить жизнь людям с болезнями сердца

Канадские кардиологи рассказали, как можно максимально продлить жизнь людям, пережившим инсульты, инфаркты или другие сердечно-сосудистые болезни.

Об этом говорится в исследовании кардиологов из Университета Альберты в Эдмонтоне, пишет EurekAlert!.

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Они отмечают, что сердечникам необходимо совершать минимальные движения каждые 20 минут.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо вставать с места каждые двадцать минут и следующие 7 минут посвящать легкой физической активности.

С помощью этого принципа можно сжечь 770 килокалорий ежедневно.

Ученые предостерегают, что отсутствие физической активности может привести к накоплению холестерина в организме и других вредных жиров.

Рекомендации кардиологов: людям, которые пережили инфаркт или инсульт, нужно заниматься физической активностью каждые 20 минут.

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