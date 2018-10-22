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      Как максимально продлить жизнь людям с болезнями сердца

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      Как максимально продлить жизнь людям с болезнями сердца
      Как максимально продлить жизнь людям с болезнями сердца / popsugar.com

      Канадские кардиологи рассказали, как можно максимально продлить жизнь людям, пережившим инсульты, инфаркты или другие сердечно-сосудистые болезни.

      Об этом говорится в исследовании кардиологов из Университета Альберты в Эдмонтоне, пишет EurekAlert!.

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      Они отмечают, что сердечникам необходимо совершать минимальные движения каждые 20 минут.

      Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо вставать с места каждые двадцать минут и следующие 7 минут посвящать легкой физической активности.

      via GIPHY

      С помощью этого принципа можно сжечь 770 килокалорий ежедневно.

      Ученые предостерегают, что отсутствие физической активности может привести к накоплению холестерина в организме и других вредных жиров.

      Рекомендации кардиологов: людям, которые пережили инфаркт или инсульт, нужно заниматься физической активностью каждые 20 минут.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: 24 Канал
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