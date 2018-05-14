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Как MELOVINA встретили в Киеве: яркие фото

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Встреча MELOVINA
Встреча MELOVINA / Instagram

Нынешний представитель от Украины на Евровидении MELOVIN показал, как в Киеве его встречали поклонники и журналисты.

Представитель от Украины MELOVIN, который в этом году представлял Украину на Евровидении 2018, показал в своем Instagram, как его встречали фанаты в Киеве.

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MELOVIN

Также MELOVIN разметил видео, на котором можно увидеть, как его фаны с цветами встречали певца, распевая песню "Under The Ledder".

 

 

#MELOVINATORS

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

 

В своем посте певец поблагодарил всех своих поклонников и сказал, что их любовь – это самая большая победа.

Евровидение 2018 финал: MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео выступления):

 

Напомним, финал Евровидения 2018 прошел в ночь на 13 мая в Лиссабоне (Португалия). Melovin – получил 130 баллов, заняв в таблице 17 место из 26 возможных. Всего Украина получила 119 баллов от зрителей и заняла 7 место по голосованию зрителей. Победу в конкурсе одержала представительница от Израиля Нетта Барзилай.

Евровидение 2018 победитель: Израиль – Netta Barzilai – "TOY" (смотрите видео)

 

 

 

Теги: LifeStyle Евровидение Евровидение 2018 Музыка MELOVIN
Источник: 24 Канал
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