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Как "Милан" вырвал победу у "Ромы": видео голов и моментов матча

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Милан победил Рому благодаря голу Кутроне
Милан победил Рому благодаря голу Кутроне / twitter AC Milan

Итальянский "Милан" одержал первую победу в этом сезоне Серии А. На собственном поле "россонери" удалось обыграть грозную "Рому". При этом победный гол был забит уже на 5-й добавленной минуте.

 

Милан – Рома 2:1
Голы: Кессье, Кутроне, 90+5 – Фасио, 60

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Подопечные Дженнаро Гаттузо активно начали игру, раз за разом беспокоя голкипера соперников. Забить в итоге удалось на 40-й минуте. Фланговый прострел замкнул Франк Кессье.

"Рома" ответила в середине второго тайма, когда после розыгрыша углового отличился Фасио.

Вырвать первых три очка в сезоне "Милану" удалось уже на последней компенсированной минуте. Гонсало Игуаину отличным пасом помог отличиться Патрик Кутроне. 2:1 – "россонери" празднуют первую победу в сезоне.

Видеообзор матча Милан – Рома

 

Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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