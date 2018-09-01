Как "Милан" вырвал победу у "Ромы": видео голов и моментов матча

Итальянский "Милан" одержал первую победу в этом сезоне Серии А. На собственном поле "россонери" удалось обыграть грозную "Рому". При этом победный гол был забит уже на 5-й добавленной минуте.

Милан – Рома 2:1

Голы: Кессье, Кутроне, 90+5 – Фасио, 60 Читайте также: "Динамо" официально подписало талантливого полузащитника молодежной сборной Дании Подопечные Дженнаро Гаттузо активно начали игру, раз за разом беспокоя голкипера соперников. Забить в итоге удалось на 40-й минуте. Фланговый прострел замкнул Франк Кессье. "Рома" ответила в середине второго тайма, когда после розыгрыша углового отличился Фасио. Вырвать первых три очка в сезоне "Милану" удалось уже на последней компенсированной минуте. Гонсало Игуаину отличным пасом помог отличиться Патрик Кутроне. 2:1 – "россонери" празднуют первую победу в сезоне. Видеообзор матча Милан – Рома