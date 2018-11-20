Как нас может обманывать наш мозг, или Что такое когнитивное искажение
Когнитивные искажения – это мысли, которые заставляют людей воспринимать реальность неточно, а негативные модели мышления вызывают негативные эмоции. В основном эти искаженные мысли могут способствовать общему негативному мировоззрению и депрессивному или тревожному психическому расстройству. Поэтому, если у вас они появились, обратитесь к специалисту.
Об этом пишет психиатр и психотерапевт Сергей Кистенев в своем Instagram.
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По его словам, когнитивные искажения можно устранить, и тогда Вы узнаете себя, победите противоречия и станете счастливее.
Поэтому он обнародовал основные когнитивные искажения, на которые следует обратить внимание.
7 основных когнитивных искажений
– Всегда прав
Быть неправым – немыслимо. Это познавательное искривление характеризуется активным стремлением человека доказать, что его действия или мысли являются правильными.
– Обвинение
Удержание вокруг себя людей с помощью чувства вины за причиненный ими вред. Пример: кто-то обвиняет своего мужа полностью в семейных проблемах, вместо того, чтобы увидеть свою роль в этих проблемах.
– Я – не достоин хорошего
Умаление положительных событий. Пример: получая поздравления, человек отвергает их, считая, что их незаслуженными, и автоматически интерпретирует комплимент, как попытку лести.
– Эмоциональные рассуждения
Эмоции являются чрезвычайно сильными у людей и могут заменить наши рациональные мысли и соображения. Эмоциональное рассуждение – это ситуация, когда эмоции человека полностью овладевают его мышлением, уничтожая всю рациональность и логику. "Я это чувствую, поэтому это должно быть правдой".
– Люди могут измениться для меня
В этой ситуации человек ожидает, что другие люди изменятся в соответствии с его ожиданиями, если он просто нажмет или уговорит. Это искривление часто встречается во время отношений. Например, девушка, которая пытается заставить своего бойфренда изменить свою внешность и манеры, считая, что этот парень станет идеальным, и, так или иначе, сделает ее счастливой – достаточно только изменить его.
– Ошибочное мнение относительно справедливости
В этой ситуации человек чувствует обиду, потому что думает, что он справедливый, однако другие люди не согласны с ним. Как говорили наши родители: "Жизнь – не всегда справедлива". Люди, которые живут, применяя "мерную линейку" к любой ситуации, судят по своей "справедливости", часто чувствуют обиду, гнев и даже безнадежность из-за этого.
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– Прыжки к выводам, или я решаю других
Человек может определить, что другие чувствуют по отношению к нему, будто может читать их мысли. Прыжки к выводам могут также проявляться как гадания, когда человек верит, что все его будущее является обусловленным (или в школе, или на работе или в романтических отношениях). Например, человек может думать, что кто-то недоволен им, но на самом деле он не пытается выяснить, правда это или нет, и решает за других. Другим примером, связанным с гаданием, является то, что человек может предположить, что в его нынешних отношениях все будет плохо, и будет убежден, что предсказания уже является установленным фактом, поэтому, зачем беспокоиться о создании новых отношений?
К слову, как утверждает психолог и гельштальт-терапевт Мария Долгих, многие пары в отношениях, вместо того, чтобы искать компромиссы в сложных вопросах, часто просто долго терпят и такой подход ведет к сильной душевной боли. По ее словам, постоянное терпение в отношениях – это усилие, а иногда даже и насилие над собой.
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