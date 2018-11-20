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      Как нас может обманывать наш мозг, или Что такое когнитивное искажение

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      Психолог назвал 7 основных когнитивных искажений, от которых нужно избавиться прежде всего
      Психолог назвал 7 основных когнитивных искажений, от которых нужно избавиться прежде всего / Фото из открытых источников

      Когнитивные искажения – это мысли, которые заставляют людей воспринимать реальность неточно, а негативные модели мышления вызывают негативные эмоции. В основном эти искаженные мысли могут способствовать общему негативному мировоззрению и депрессивному или тревожному психическому расстройству. Поэтому, если у вас они появились, обратитесь к специалисту.

      Об этом пишет психиатр и психотерапевт Сергей Кистенев в своем Instagram.

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      По его словам, когнитивные искажения можно устранить, и тогда Вы узнаете себя, победите противоречия и станете счастливее.

      Поэтому он обнародовал основные когнитивные искажения, на которые следует обратить внимание.

      7 основных когнитивных искажений

      – Всегда прав

      Быть неправым – немыслимо. Это познавательное искривление характеризуется активным стремлением человека доказать, что его действия или мысли являются правильными.

      – Обвинение

      Удержание вокруг себя людей с помощью чувства вины за причиненный ими вред. Пример: кто-то обвиняет своего мужа полностью в семейных проблемах, вместо того, чтобы увидеть свою роль в этих проблемах.

      – Я – не достоин хорошего

      Умаление положительных событий. Пример: получая поздравления, человек отвергает их, считая, что их незаслуженными, и автоматически интерпретирует комплимент, как попытку лести.

      – Эмоциональные рассуждения

      Эмоции являются чрезвычайно сильными у людей и могут заменить наши рациональные мысли и соображения. Эмоциональное рассуждение – это ситуация, когда эмоции человека полностью овладевают его мышлением, уничтожая всю рациональность и логику. "Я это чувствую, поэтому это должно быть правдой".

      Когнітивні викривлення, емоції, почуття, стосунки, взаємини, психологія

       – Люди могут измениться для меня

      В этой ситуации человек ожидает, что другие люди изменятся в соответствии с его ожиданиями, если он просто нажмет или уговорит. Это искривление часто встречается во время отношений. Например, девушка, которая пытается заставить своего бойфренда изменить свою внешность и манеры, считая, что этот парень станет идеальным, и, так или иначе, сделает ее счастливой – достаточно только изменить его.

      – Ошибочное мнение относительно справедливости

      В этой ситуации человек чувствует обиду, потому что думает, что он справедливый, однако другие люди не согласны с ним. Как говорили наши родители: "Жизнь – не всегда справедлива". Люди, которые живут, применяя "мерную линейку" к любой ситуации, судят по своей "справедливости", часто чувствуют обиду, гнев и даже безнадежность из-за этого.

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      – Прыжки к выводам, или я решаю других

      Человек может определить, что другие чувствуют по отношению к нему, будто может читать их мысли. Прыжки к выводам могут также проявляться как гадания, когда человек верит, что все его будущее является обусловленным (или в школе, или на работе или в романтических отношениях). Например, человек может думать, что кто-то недоволен им, но на самом деле он не пытается выяснить, правда это или нет, и решает за других. Другим примером, связанным с гаданием, является то, что человек может предположить, что в его нынешних отношениях все будет плохо, и будет убежден, что предсказания уже является установленным фактом, поэтому, зачем беспокоиться о создании новых отношений?

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ?Когнитивные искажения - это мысли, которые заставляют людей воспринимать реальность неточно, а негативные модели мышления вызывают отрицательные эмоции. Довольно часто эти искаженные мысли могут способствовать общему негативному мировоззрению и депрессивному или тревожному психическому расстройству. Оспаривание и изменение когнитивных искажений является важным элементом поведенческого подхода в психотерапии. Если вы нашли у себя какое-либо из приведенных ниже когнитивных искажений - обратитесь к психотерапевту! Их можно устранить, и вы узнаете себя, победите противоречия и станете счастливее. 15 когнитивных искажений. 1.Всегда прав; Быть неправым - немыслимо. Это познавательное искажение характеризуется активным стремлением человека доказать, что его действия или мысли правильны. 2.Обвинение; Удерживание вокруг себя людей с помощью чувства вины за причиненный ими вред. Пример: кто-то винит своего супруга полностью в семейных проблемах, вместо того, чтобы увидеть свою роль в этих проблемах. 3. Я недостоин хорошего; Преуменьшение положительных событий. Пример. Получая поздравления, человек отклоняет их, полагая, что они не заслужены, и автоматически интерпретирует комплимент, как попытку лести. 4. Эмоциональные рассуждения; Эмоции чрезвычайно сильны у людей и могут заменить наши рациональные мысли и рассуждения. Эмоциональное рассуждение - это ситуация, когда эмоции человека полностью овладевают его мышлением, уничтожая всю рациональность и логику. «Я это чувствую, поэтому это должно быть правдой» 5. Люди могут измениться для меня; В данной ситуации человек ожидает, что другие люди изменятся в соответствии с его ожиданиями, если он просто надавит или уговорит. Это искажение часто встречается во время отношений. Например, девушка, которая пытается заставить своего бойфренда изменить свою внешность и манеры, полагая, что этот парень станет идеальным и по-любому сделает ее счастливой, достаточно только изменить его. Продолжение в карусели!

      A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ (@doc_kistenev) on

       

      К слову, как утверждает психолог и гельштальт-терапевт Мария Долгих, многие пары в отношениях, вместо того, чтобы искать компромиссы в сложных вопросах, часто просто долго терпят и такой подход ведет к сильной душевной боли. По ее словам, постоянное терпение в отношениях – это усилие, а иногда даже и насилие над собой.

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      Теги: Советы Здоровая жизнь Здоровье Психология
      Источник: 24 канал
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