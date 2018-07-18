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Как не допустить появления камней в почках: 5 действенных советов от Ульяны Супрун

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Профилактика мочекаменной болезни: советы от Супрун
Профилактика мочекаменной болезни: советы от Супрун / Фото из открытых источников

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась советами по профилактике мочекаменной болезни и предотврщения появления камней в почках.

Об этом глава МОЗ написала на своей странице в Facebook.

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Пациенты, которые болели мочекаменной болезнью и хоть раз в жизни пережили выведение камней из почек, вряд ли захотят повторить такой опыт,
– говорит Ульяна Супрун.

При этом заболевании она предостерегает ни в коем случае не заниматься самолечением в домашних условиях.

Поэтому, чтобы не лечить болезнь, лучше ее предотвратить.

Ульяна Супрун советует придерживаться простых советов:

Пить достаточно воды

Риск образования камней в почках почти вдвое выше среди людей, которые не употребляют достаточного количества воды в сутки. Их почки постоянно откачивают воду обратно в кровь, и выводят очень концентрированную мочу.

via GIPHY

Меньше соли и сахара, больше овощей и фруктов

Чем больше соли человек потребляет, тем больше кальция выходит из его костей. Максимально рекомендованная суточная норма – 5 граммов, это примерно 1 чайная ложка.

Стоит также ограничить потребление белков животного происхождения. Из-за их чрезмерного употребления повышается уровень мочевой и фосфорной кислоты в организме человека.

via GIPHY

Ешьте лимоны

Вода с лимонным соком способствует увеличению количества лимонной кислоты в моче. Лимонная кислота не дает кальцию образовывать нерастворимую соль с щавелевой кислотой.

Откажитесь от курения

Сигареты являются одной из причин уменьшения кровотока во всем теле, в том числе и в почках. Что меньше крови поступает к почкам – тем хуже они работают.

Займитесь спортом

Физические нагрузки помогают нормализовать артериальное давление, улучшить микроциркуляцию крови в почках и уменьшить риск хронических болезней почек.

via GIPHY

Ульяна Супрун советует не откладывать визит к врачу, если периодически беспокоит сильная или острая боль в области поясницы и есть трудности с мочеиспусканием.

Ранее глава делилась познавательным видео о камнях в почках и мочекаменной болезни.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Советы Профилактика заболеваний Лечение Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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