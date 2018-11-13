Как не накричать и не сорваться на ребенке: совет Маши Ефросининой

Очень часто случаются ситуации, когда дети выводят родителей из себя. Но кричать на детей – не лучший выход из ситуации.

Об этом говорит украинская телеведущая Маша Ефросинина в YouTube.

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Вместо того, чтобы крикнуть, телеведущая использует "железный тон".

И чтобы не накричать на детей в сложных ситуациях, нужно сделать вдох-выдох. Она отметила, что это не всегда легко, но это просто нужно сделать.



Как не накричать и не сорваться на ребенке

Второй совет Маши Ефросининой – понять, что матери этот крик потом вернется. Она отметила, что сама придумала такое оружие. Если мама будет часто кричать в детстве, то когда-нибудь на нее крикнут собственные дети. Поэтому нужно себя сдерживать.

Почему не нужно кричать на детей:

1. Маша Ефросинина убеждена, что крик ничего не даст.

2. Из-за этого дети начнут вас бояться.

3. Дети будут дергаться при каждом повышении голоса.



Почему не нужно кричать на детей

Поэтому, чтобы не накричать на детей, телеведущая советует покричать в ванной. Если же дети очень сильно разгневали, то можно крикнуть раз. Однако если вы не успели сосчитать до десяти или не сделали вдох-выдох и накричали, то нужно извиниться перед ребенком.

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