Как не накричать и не сорваться на ребенке: совет Маши Ефросининой
Очень часто случаются ситуации, когда дети выводят родителей из себя. Но кричать на детей – не лучший выход из ситуации.
Об этом говорит украинская телеведущая Маша Ефросинина в YouTube.
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Вместо того, чтобы крикнуть, телеведущая использует "железный тон".
И чтобы не накричать на детей в сложных ситуациях, нужно сделать вдох-выдох. Она отметила, что это не всегда легко, но это просто нужно сделать.
Как не накричать и не сорваться на ребенке
Второй совет Маши Ефросининой – понять, что матери этот крик потом вернется. Она отметила, что сама придумала такое оружие. Если мама будет часто кричать в детстве, то когда-нибудь на нее крикнут собственные дети. Поэтому нужно себя сдерживать.
Почему не нужно кричать на детей:
1. Маша Ефросинина убеждена, что крик ничего не даст.
2. Из-за этого дети начнут вас бояться.
3. Дети будут дергаться при каждом повышении голоса.
Почему не нужно кричать на детей
Поэтому, чтобы не накричать на детей, телеведущая советует покричать в ванной. Если же дети очень сильно разгневали, то можно крикнуть раз. Однако если вы не успели сосчитать до десяти или не сделали вдох-выдох и накричали, то нужно извиниться перед ребенком.
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