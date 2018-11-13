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      Как не накричать и не сорваться на ребенке: совет Маши Ефросининой

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      Как не накричать и не сорваться на ребенке
      Как не накричать и не сорваться на ребенке / mamablog.teach-through-love.com

      Очень часто случаются ситуации, когда дети выводят родителей из себя. Но кричать на детей – не лучший выход из ситуации.

      Об этом говорит украинская телеведущая Маша Ефросинина в YouTube.

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      Вместо того, чтобы крикнуть, телеведущая использует "железный тон".

      И чтобы не накричать на детей в сложных ситуациях, нужно сделать вдох-выдох. Она отметила, что это не всегда легко, но это просто нужно сделать.

      Як не накричати та не зірватися на дитині
      Как не накричать и не сорваться на ребенке

      Второй совет Маши Ефросининой – понять, что матери этот крик потом вернется. Она отметила, что сама придумала такое оружие. Если мама будет часто кричать в детстве, то когда-нибудь на нее крикнут собственные дети. Поэтому нужно себя сдерживать.

      Почему не нужно кричать на детей:

      1. Маша Ефросинина убеждена, что крик ничего не даст.
      2. Из-за этого дети начнут вас бояться.
      3. Дети будут дергаться при каждом повышении голоса.

      Чому не потрібно кричати на дітей
      Почему не нужно кричать на детей

      Поэтому, чтобы не накричать на детей, телеведущая советует покричать в ванной. Если же дети очень сильно разгневали, то можно крикнуть раз. Однако если вы не успели сосчитать до десяти или не сделали вдох-выдох и накричали, то нужно извиниться перед ребенком.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Дети Маша Ефросинина
      Источник: 24 Канал
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