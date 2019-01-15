Как не перепутать геморрой с раком прямой кишки
Геморрой – болезнь, на которую привыкли не обращать особого внимания (пока не "припечет"), воспринимая ее как неудобство, с которым можно справиться и "бабушкиными" методами. Но нежелание показаться специалистам может сыграть с нами злую шутку, потому что за симптомам геморроя может скрываться онкологическое заболевание.
О том, как не пропустить коварную болезнь эксклюзивно для Здоровья 24 рассказал онкохирург клиники "Добробут" Анатолий Шудрак.
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Если болезнь не пускать на самотек, а вовремя обратиться к специалисту – геморрой успешно лечится, в крайних случаях применяется оперативное вмешательство. Но существует еще одна веская причина, почему при появлении первых симптомов этой болезни нужно сразу же обратиться к специалисту. Решив, что у нас геморрой, мы можем пропустить такое опасное заболевание, как рак прямой кишки.
Специалист пояснил, что рак прямой кишки – это заболевание, которое развивается из полипов, произрастающих на слизистой прямой кишки. Полипы до 5 мм не вызывают никаких опасений, а вот полипы более 5 миллиметров подлежат удалению, ибо риск их возникновения злокачественной опухоли становится высоким.
Как распознать геморрой и рак прямой кишки
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Группа риска развития рака прямой кишки
Специалист отметил и еще один важный фактор, повышающий риск возникновения рака прямой или толстой кишки – это питание. Научными исследованиями установлено, что употребление в большом количестве мясной пищи (особенно копченостей) может спровоцировать появление онкологического процесса.
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