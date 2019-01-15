Как не перепутать геморрой с раком прямой кишки

Геморрой – болезнь, на которую привыкли не обращать особого внимания (пока не "припечет"), воспринимая ее как неудобство, с которым можно справиться и "бабушкиными" методами. Но нежелание показаться специалистам может сыграть с нами злую шутку, потому что за симптомам геморроя может скрываться онкологическое заболевание.

О том, как не пропустить коварную болезнь эксклюзивно для Здоровья 24 рассказал онкохирург клиники "Добробут" Анатолий Шудрак.

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Онкохирург Анатолий Шудрак “Геморрой, то есть варикозное расширение вен прямой кишки – довольно распространенное заболевание. Казнь человечеству в награду за прямохождение – ни одно животное геморроем не болеет! При этом больше всего подвержены риску развития геморроя люди, деятельность которых связана с такими физическими нагрузками, как длительное сидение или стояние на одном месте. В группе риска и те, кто страдает хроническими запорами, а также женщины в период беременности и после родов”

Если болезнь не пускать на самотек, а вовремя обратиться к специалисту – геморрой успешно лечится, в крайних случаях применяется оперативное вмешательство. Но существует еще одна веская причина, почему при появлении первых симптомов этой болезни нужно сразу же обратиться к специалисту. Решив, что у нас геморрой, мы можем пропустить такое опасное заболевание, как рак прямой кишки.

Онкохирург Анатолий Шудрак “Геморрой сам по себе не перерастает в рак – это не предопухолевое заболевания, как иногда думают. Опасность в том, что симптомы геморроя и рака прямой кишки очень похожи – сам человек не сможет понять, с чем он имеет дело. Дискомфорт и боль в заднем проходе, ложные позывы на стул, появление крови в кале, ректальные кровотечения – все это характерно для обеих патологий. Поэтому при появлении первых признаков так называемого "геморроя" необходимо как можно скорее обратиться к врачу, чтобы исключить вариант развития опасного заболевания”.

Специалист пояснил, что рак прямой кишки – это заболевание, которое развивается из полипов, произрастающих на слизистой прямой кишки. Полипы до 5 мм не вызывают никаких опасений, а вот полипы более 5 миллиметров подлежат удалению, ибо риск их возникновения злокачественной опухоли становится высоким.



Как распознать геморрой и рак прямой кишки

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Группа риска развития рака прямой кишки

Онкохирург Анатолий Шудрак “ Прежде всего, это люди старше 50-ти лет. Люди этой возрастной категории регулярно должны проходить специальные обследования. Например, в рамках американских, европейских, японских скрининговых программ люди после 50 лет обязательно раз в год происходят ректоскопию, раз в 3 года выполняется колоноскопия (осматривается вся толстая кишка). Поскольку в нашей стране таких скрининговых программ пока нет, то нужно позаботиться о себе самим.”

Специалист отметил и еще один важный фактор, повышающий риск возникновения рака прямой или толстой кишки – это питание. Научными исследованиями установлено, что употребление в большом количестве мясной пищи (особенно копченостей) может спровоцировать появление онкологического процесса.

Онкохирург Анатолий Шудрак “Определенную роль может играть и наследственность. Например, такое генетическое заболевание, как семейный полипоз, почти в 100% случаев приводит к раку толстой кишки. Поэтому пациентам с таким диагнозом уже в молодом возрасте удаляют толстую кишку. Помните, что с любым, даже с онкологическим заболеванием можно справиться, если оно обнаружено на ранних стадиях. Следите за своим здоровьем!”

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