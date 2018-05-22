Как не подцепить гепатит в маникюрном салоне

Во время косметических процедур вероятность получить опасный вирус, в частности, гепатит, является реальной угрозой, если в салоне не соблюдают правила контроля чистоты оборудования.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

Чтобы убедиться, что в салоне красоты предоставляют безопасные услуги, стоит обратить внимание на несколько вещей.

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Гигиена рук

Своевременная обработка рук является важным мероприятием в защите от инфекций – мастер маникюра должен мыть руки с мылом до и после начала рабочей смены, а также после посещения туалета.

Также мастер должен обработать руки антисептиком до и после контакта с каждым клиентом. Эти все правила также касаются и клиента.

Средства для гигиены рук и перчатки должны лежать в легко доступных местах. Полотенца для рук должны быть одноразового использования. Места для мытья рук должны быть оборудованы дозаторами с жидким мылом, антисептиком и кремом для ухода за кожей,

– отметила Супрун.

Стерилизация и дезинфекция инструментов и очистка мебели

Лучше стерилизовать инструменты паровым способом. Некоторые используют сухожаровой шкаф, однако он не обеспечивает необходимый уровень обработки инструментов.

По вашей просьбе мастер должен показать соответствующий сертификат по оборудованию для дезинфекции и стерилизации , который соответствует требованиям медицинского оборудования.

Мебель в салоне должна быть из материалов, пригодных для обработки и очистки поверхностей дезинфицирующими средствами.

Вентиляция

Поскольку салон посещает большое количество людей, очень важно очищать воздух для уменьшения количества инфекций, передающихся воздушным путем. Поэтому салоны должны иметь механическую систему вентиляции.

Сортировка и утилизация отходов

Правильное обращение с отходами после маникюра снижает риск распространения инфекций.