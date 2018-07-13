Как не подхватить инфекцию во время отдыха у водоема

Когда купальный сезон в разгаре, во время отдыха следует знать простые правила поведения, чтобы не подхватить в людном месте инфекций и заболеваний.

Летом учащаются случаи инфекционных заболеваний, связанные с плаванием в прудах, реках и озерах, состояние которых не соответствует санитарным нормам, передает Zhyvyaktyvno.

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Чаще всего страдает желудочно-кишечный тракт, ведь в воде может быть кишечная палочка, шигелла или другие опасные вирусы. Подобная инфекция попадает в водоемы через сточные воды и наводнения.

Также болезни могут возникать от воздействия токсинов и химикатов в воде, а также веществ, возникающих во время цветения водорослей. Кроме того, в воде могут размножаться паразиты, которых переносят водоплавающие птицы или грызуны.

Тщательно выбирайте пляж для отдыха

Справляние физиологических потребностей в воду также могут стать причиной возникновения заболеваний. Чаще всего к медикам за помощью обращаются в июле. Зонами повышенной опасности является неглубокие пруды, озера и водоемы со слабой циркуляцией воды.

Чрезмерно людных мест отдыха у воды и не оборудованных туалетами с отведенной канализацией мест массового отдыха лучше также избегать.

Поскольку обычно маленькие дети не сдерживают мочеиспускание в воде, стоит обходить и места, популярные для семейного отдыха.

Также должна настораживать пенистая вода и водоем с подозрительной окраской. И избегайте плавания после обильных дождей или наводнений.

Универсальный совет не подцепить инфекцию во время отдыха – когда плаваете, старайтесь не глотать воду.

Старайтесь не глотать воду во время плавания – это убережет вас от инфекций

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