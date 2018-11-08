Как носить худи, чтобы выглядеть стильно: примеры в фото

Худи давно перестали быть лишь элементом спортивной одежды, сейчас модницы комбинируют эти свитера с капюшоном с разными образами: от деловых до вечерних.

Что же такое худи? Это хлопковая кофта с капюшоном, которая приобрела особую популярность еще в 70-х годах. Второй пик популярности худи был в нулевых и сейчас эта одежда снова в тренде.

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В то же время кофту с капюшоном теперь комбинируют с любым образом: и с каблуками, и с шелковыми юбками, и с кожаными штанами.

Предлагаем несколько вариантов, как носить худи, чтобы не мерзнуть и выглядеть модно.

С юбкой и каблуками

С пиджаком:

С кожаными штанами:

С кожаной курткой и леггинсами: