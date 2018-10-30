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      Как носить обувь на высоких каблуках: советы эксперта

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      Как носить обувь на каблуках
      Как носить обувь на каблуках / WhoWhatWear

      Если вы крайне редко носите обувь на каблуках, то каждый выход на каблуках будет вызывать дискомфорт и даже боль. Чтобы избежать этого, сиднейский ортопед Кейт Макартур дала несколько советов, как носить обувь на высоких каблуках без страданий.

      По словам специалиста, во время ношения каблуков 75 процентов массы тела переходит на подушечки стоп, пишет Daily Mail.

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      Они создают дополнительную нагрузку на кости, мышцы, связки, сухожилия и кожу, не говоря уже о лодыжках, коленях, бедрах и пояснице,
      – предостерегает Макартур.

      Чтобы избежать неприятных ощущений, эксперт советует перед выходом разнашивать обувь на каблуках дома. Ортопед рекомендует каждый день проводить в такой обуви некоторое время.

      "Если вы постоянно носите обувь без каблуков, а потом внезапно обуете ее – ваши ноги будут протестовать. Тренировка ваших ног может помочь уменьшить шок", – говорит врач.

      Эксперт также посоветовала покупать новые туфли во второй половине дня.

      "Ноги естественно распухают в течении дня и могут увеличиваться в жаркую погоду. Это (покупка обуви после обеда) поможет вам подобрать правильный размер", – пояснила Макартур.

      А еще обратите внимание на специальные гелевые накладки или силиконовые лейкопластыри на пятку и на подушечки стоп.

      Ортопед также советует делать короткий педикюр, чтобы избежать вросшего ногтя, и пользоваться антиперспирантами.

      Теги: LifeStyle Советы Стиль и мода
      Источник: 24 Канал
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