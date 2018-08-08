Как носить одежду в полоску: советы стилиста

Простота в сочетании с эффектностью, элегантность и умение создать правильный акцент. Это по меньшей мере три вещи, за которые дизайнеры и модницы любят полоску. Кому можно одевать полосатое платье, с чем его сочетать и каким цветам при создании образа с этим принтом отдавать предпочтение? Об этом LifeStyle 24 решил спросить стилистку Наталью Новицкую.

Лето-2018 не обошло вниманием тренд "полоска". В этом сезоне, как и в нескольких предыдущих, он остается одним из самых популярных. Да и не удивительно, ведь полосатым принтом на брюках и блузках восхищались на протяжении многих веков. В частности, в прошлом для выхода в свет его избирали французская кутюрье Коко Шанель, американская актриса Одри Хепберн и секс-символ 1950-1960-х годов Бриджит Бардо. Сегодня полоску носят герцогиня Кейт Мидлтон и одна из самых успешных моделей Джиджи Хадид.

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Коко Шанель и Одри Хепберн



"Говоря о полосатой одежде, хочу акцентировать именно на слове "классика". Тельняшки, то есть блузки, на которых сочетаются темно-синие или черно-белые полоски, еще в конце XVIII века надевали моряки, а свои юбки цветными полосками украшали танцовщицы Южной Америки. Примерно с тех пор этот принт начал становиться модным. Уверенно говорить о том, что в этом году он будет иметь бешеную популярность, а на следующий потеряет свои позиции, глупо. Например, сейчас активно носят тренч, который надевали офицеры британской армии во время Первой мировой. Теперь благодаря этой вещи легко создать тот или иной образ, она должна быть в вашем шкафу. То же касается полоски", – рассказывает Наталья Новицкая.

Наталья Новицкая

Идеальное сочетание

Для того, чтобы создать удачный образ с полосатым нарядом, стилист советует не надевать его слишком много. Мол, достаточно одного элемента гардероба, где есть полоски, и можно выглядеть стильно. Однако она убеждена: эклектизм принтов имеет право на существование, но только тогда, когда сочетания, например, полоски, клетки, горошка или цветочного узора, являются удачными. То есть, и вы чувствуете целостность вашего лука, и прохожие своим восторженным взглядом дают понять: все, что на вас сидит, подобрано хорошо.



По совету эксперта, лучше всего, когда полосатым является верх, однотонным – низ. Например, можно одеть черные брюки с высокой талией и кофточку в полоску.

Выбирайте полосатый верх и однотонный низ/ Фото: & Other Stories



"В таком прикиде можно и на работу пойти, и на вечернюю прогулку, надев к ней каблуки. Если полосатое платье, то дополнять его какими-то аксессуарами в таком же стиле, скорее всего, не стоит. Ярким акцентом в образе станет тельняшка, которую можно комбинировать с темно-синими джинсами и блейзером, юбками-карандаш и яркими шортами. Еще одной выигрышной полосатой деталью является платок для волос. Романтики придаст, в частности, низко опущенный хвост, который вы им перевяжите. Как будто просто, однако элегантно", – говорит Наталья Новицкая.



Что касается подбора цветов, то стилист не советует фокусироваться на каком-то одном из них. "Желательно, чтобы вещи, на которых присутствует полоска, были базовой окраски: черный, темно-синий, красный и бежевый – это основа гардероба. Если в вашем шкафу присутствуют вещи именно этих цветов, миксовать образы, которые вы будете создавать, будет значительно проще" .

Горизонтальная, вертикальная или косая

Еще одним преимуществом полоски является то, что она подходит женщинам любого возраста. Однако не все ее виды подходят определенному типу фигуры. Поэтому, выбирая вертикальный, горизонтальный или косой принт, стоит подумать, какой из них скрыл бы недостатки вашего тела.

Вертикальные полоски визуально сделают фигуру стройнее / Фото Mango



"Общепринятым является правило о том, что вертикальные полосы визуально "вытягивают" ноги и тот, кто их носит, делается выше. Между тем горизонтальную не стоит выбирать тем, кто имеет пышные формы. Так же крупный принт как бы "увеличивает" ту часть тела, на которую он надет. К примеру, если у девушки широкие плечи и узкие бедра, ей уместно носить юбку с горизонтальной полоской, которая трансформирует "перевернутый треугольник" в "песочные часы", – объясняет стилист.



Косые полосы способны предоставить изгибам тела объема и вносят в ваш лук интригу.

Полоска на подиуме

Вполне прогнозируемо, что "вечный принт" на центровых подиумах мировой моды присутствовал в этом году. Наталья Новицкая говорит, что лето-2018 богато именно цветовыми решениями относительно полоски.



"Среди дизайнеров, которые выпустили коллекции одежды, в пределах которых представили полосатое наряды в разных цветах, – Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Dolce & Gabanna. В частности, итальянцы объединили полоску с цветочным узором и рисунками".

Показ Dolce & Gabanna

Показ Dolce & Gabanna

Показ Ralph Lauren

Звезды, которые выбирают полоску

Полоску на брюках, блузках и платьях не игнорируют и те, кто часто появляется на публике. Например, британские герцогини Кейт Мидлтон и Меган Маркл.

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Кейт Мидлтон и Меган Маркл

Кейт Мидлтон

Допис, поширений Kate Middleton (@katemiddleton.closet) 23 Лип 2018 р. о 12:17 PDT

Допис, поширений Kate Middleton (@katemiddletonphotos) 10 Чер 2018 р. о 10:25 PDT

"Кейт Мидлтон любит стиль преппи, часто комбинирует полосатую футболку с синим блейзером и темно-синими джинсами. Супермодель Джиджи Хадид сделала в этом году коллаборации с брендом Tommy Hilfiger. Ну и как не вспомнить "маму" моды на полосатый принт Коко Шанель, которая, вдохновившись югом Франции, ввела в массы топ с полосами. Это произошло в 1917-м, то есть, более сотни лет назад", – объясняет стилист Наталья Новицкая.

Джиджи Хадид



По ее словам, полоску можно разглядеть и в зверином принте "зебра". Он будет одним из самых модных этой осенью.



А как часто вы носите одежду в полосатый принт? С чем его сочетаете и цвета выбираете? Делитесь в комментариях.